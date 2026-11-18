Μια γλυκιά αφιέρωση στον Γιώργο Γεροντιδάκη έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από ένα μουσικό project στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε η παρουσία του Γιώργου Γεροντιδάκη, ο οποίος βρέθηκε κοντά της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θέλοντας να τη στηρίξει.

Η Ντορέττα συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου», εκφράζοντας τη χαρά της για την παρουσία του.