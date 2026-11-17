Την οργή και τον φόβο του για τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών και των παιδιών εξέφρασε ο Σωτήρης Χατζάκης, ανοίγοντας μια συζήτηση που περιλαμβάνει ακόμη και την αυστηρότερη τιμωρία των δραστών. Ο σκηνοθέτης τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών και, μιλώντας για την κακοποίηση ανηλίκων, έφερε στο τραπέζι και τον χημικό ευνουχισμό.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και μίλησε για αρκετές πλευρές της ζωής του. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Πολυξένη Μυλωνά, στην επιθυμία του να γίνει πατέρας, αλλά και στην κοινωνική πραγματικότητα που τον προβληματίζει έντονα.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η τοποθέτησή του για την παιδοφιλία και τις μορφές κακοποίησης, είτε πρόκειται για σωματική είτε για ψυχολογική και λεκτική βία.

«Με φοβίζει λίγο η βία και η διαστροφή που έχουν ορισμένοι άνθρωποι και ορισμένες χώρες πάνω στα παιδιά, ακόμη και νομοθετικά. Μιλάω για την παιδοφιλία», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του για τις γυναικοκτονίες.

Ο Σωτήρης Χατζάκης υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων απαιτεί αυστηρότερες ποινές, αλλά και εκπαίδευση απέναντι στη βία.

«Δεν μπορεί ο άλλος να σκοτώνει, να παίρνει ισόβια και να βγαίνει σε έξι χρόνια και να απειλεί πάλι. Συγγνώμη που θα το πω και ίσως κάποιοι ενοχληθούν αλλά υπάρχει και ο χημικός ευνουχισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Η σύζυγός του και το όνειρο να αποκτήσει κόρη

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για την Πολυξένη Μυλωνά, την οποία περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με σπάνια δοτικότητα και αγάπη για τους γύρω της. Όπως εξήγησε, η κοινή τους πορεία δεν περιορίζεται στον γάμο και στη συντροφικότητα, αλλά βασίζεται και σε μια κοινή αντίληψη για την προσφορά στην κοινωνία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επιθυμεί πολύ να αποκτήσει ένα παιδί και συγκεκριμένα ένα κορίτσι, κάτι που χαρακτήρισε μεγάλο όνειρό του. Δεν τον απασχολεί, όπως είπε, το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς θεωρεί ότι ο άνθρωπος παραμένει ζωντανός όσο εξακολουθεί να έχει όνειρα.

Ο σκηνοθέτης συνεργάζεται φέτος με τη Λυδία Κονιόρδου στην παράσταση «Φόνισσα», ενώ αναφέρθηκε και στη βαθιά εκτίμηση που τρέφει για τις γυναίκες, τονίζοντας πως εκείνες ήταν οι άνθρωποι που τον μεγάλωσαν και τον στήριξαν στη ζωή του.