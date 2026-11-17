Τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, Γιώργου Ζιμπίδη και Ηλία Βαλατσού, εξέφρασε η Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος έθεσε ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας και τις καταγγελίες για ελλείψεις στον εξοπλισμό, τονίζοντας πως οι πυροσβέστες δεν θέλουν να γίνουν ήρωες, αλλά να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Με αφορμή τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, Γιώργου Ζιμπίδη και Ηλία Βαλατσού, η Σία Κοσιώνη παρενέβη στον τηλεοπτικό αέρα το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά τους και ζητώντας να δοθούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στην ηλικία του 23χρονου Γιώργου, ο οποίος είχε περάσει στο πανεπιστήμιο και είχε όλη τη ζωή μπροστά του, αλλά και στη δύσκολη διαδρομή του Ηλία Βαλατσού.

«Βλέπουμε αυτές τις εικόνες και νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που δεν σφίγγεται η καρδιά του. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί 23 ετών. Είχε δώσει και Πανελλήνιες, είχε περάσει στο πανεπιστήμιο, είχε όνειρα, είχε μια ζωή μπροστά του. Ο δε Ηλίας, που θα κηδευθεί αύριο, είναι ένας άνθρωπος με μια πολύ δύσκολη ιστορία. Είχε αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του. Δεν του άξιζε να φύγει έτσι», ανέφερε.

Τα ερωτήματα για τον εξοπλισμό των πυροσβεστών

Η Σία Κοσιώνη έθεσε στη συνέχεια μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν οι δύο άνδρες, δίνοντας έμφαση στις καταγγελίες για προβλήματα στις συσκευές παροχής αέρα και στις μάσκες τους.

«Οφείλουμε απαντήσεις στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, προκύπτουν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα. Πώς εγκλωβίστηκαν; Κάτω από ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκαν; Τι έγινε με αυτές τις συσκευές αέρα, με τις μάσκες που είχαν; Γιατί δεν λειτούργησαν; Γιατί δεν τους έφτασε ο αέρας;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι αρμοδιότητα των δημοσιογράφων να καταλήξουν σε πόρισμα, αλλά να αναδείξουν τα ερωτήματα και να πιέσουν για απαντήσεις προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα εδώ στο στούντιο, αλλά εμείς οφείλουμε ως άνθρωποι που κατέχουμε τον δημόσιο λόγο να είμαστε στο πλευρό των συγγενών, που αυτή τη στιγμή σπαράζουν οι άνθρωποι, να πιέσουμε για απαντήσεις. Έχουν δοθεί τόσα χρήματα παντού και ειδικά στην Πολιτική Προστασία. Δεν μπορεί να έχουμε πια drones, συστήματα εξελιγμένα ή να έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε καθηλωμένα ελικόπτερα και να μην έχουμε στολές και μάσκες», τόνισε.

«Η έλλειψη μέσων δεν είναι μέρος της δουλειάς τους»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, διαχωρίζοντάς τον από τις ελλείψεις σε μέσα προστασίας.

«Ο κίνδυνος είναι κομμάτι της δουλειάς των πυροσβεστών. Η έλλειψη μέσων δεν είναι. Και επίσης, κάθε φορά που χάνουμε έναν άνθρωπο από το Πυροσβεστικό Σώμα, τον βαφτίζουμε ήρωα. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξυπνάνε το πρωί, δεν θέλουν να γίνουν ήρωες. Θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και να γυρίσουν ασφαλείς στο σπίτι τους, όπως γυρίζουμε όλοι», κατέληξε.