Σε προσωπική αντιπαράθεση με βαριές εκφράσεις εξελίχθηκε η τηλεφωνική παρέμβαση του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του Open, το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου. Ο συνήγορος του Τάσου Ποτσέπη διαφώνησε έντονα με τον Ανδρέα Καραγιάννη και την Άρια Καλύβα, ενώ η κατάσταση έφτασε στο σημείο να ζητήσει ο Νάσος Γουμενίδης τη διακοπή της σύνδεσης, φωνάζοντας: «Πάρτε τον! Πάρτε τον!».

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση του Τάσου Ποτσέπη, όμως γρήγορα το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στις εκατέρωθεν αιχμές. Ο Ανδρέας Καραγιάννης αναφέρθηκε στις παλαιότερες εμφανίσεις του Ποτσέπη στα social media, σχολιάζοντας με ιδιαίτερα σκωπτικό τρόπο την εικόνα που παρουσίαζε.

«Στα TikTok και στα Youtube το έπαιζε ότι είναι influencer. Πήγαινε στη Μύκονο με σαμπάνιες. Το έπαιζε ότι είναι Σούπερμαν! Ποια σπασμένα δόντια; Σπάει το τιτάνιο; Έτσι μας έλεγε! Με τα δαχτυλίδια τα χρυσά και τα τέτοια! Μα τι είναι αυτά που λέτε!», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αντέδρασε, επιμένοντας ότι ο εντολέας του δεν κατηγορήθηκε για τίποτα και επικαλούμενος μαρτυρίες για όσα συνέβησαν.

«Ο κύριος Ποτσέπης δεν κατηγορήθηκε για τίποτα, ακούστε με. Ήταν μπροστά ο επιχειρηματίας ο Ριχάρδος, ο χρυσός επιχειρηματίας που η Ελλάδα τιμά, δεύτερος μάρτυρας ήταν ο αδερφός του, αυτόπτες μάρτυρες αυτής της βίας που άσκησε το τμήμα των εκβιαστών σε έναν πρώην αστυνομικό…», ανέφερε.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η παρέμβαση της Άριας Καλύβα, η οποία διερωτήθηκε: «Μπα, είναι υπεράνω νόμου ο εντολέας σας επειδή είναι πρώην αστυνομικός; Και;».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον Ανδρέα Καραγιάννη να σχολιάζει και τη σωματική διάπλαση του Ποτσέπη, λέγοντας πως τα μπράτσα του χρησιμοποιούνται για επίδειξη στο TikTok και όχι για την προστασία των πολιτών. Ο δικηγόρος απάντησε ειρωνικά: «Ζηλεύετε τα μπράτσα του;».

Η φράση για τα «εξαπτέρυγα» και η παρέμβαση Γουμενίδη

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος απευθύνθηκε στους δύο δημοσιογράφους χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηρισμό που προκάλεσε νέα ένταση.

«Εδώ εσείς είστε εξαπτέρυγα, κα Καλύβα και κε Καραγιάννη. Το λέω εκκλησιαστικά», είπε ο δικηγόρος.

Η Άρια Καλύβα αντέδρασε έντονα και του ζήτησε να ανακαλέσει, με τη συζήτηση να απομακρύνεται πλέον από την αρχική υπόθεση και να επικεντρώνεται στις προσωπικές αιχμές.

Ο Νάσος Γουμενίδης επιχείρησε να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση, ζητώντας να διακοπεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Η χαρακτηριστική αντίδρασή του, με τη φράση «Πάρτε τον! Πάρτε τον!», επισφράγισε ένα ιδιαίτερα έντονο τηλεοπτικό στιγμιότυπο.