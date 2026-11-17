Ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο απίστευτους θριάμβους του Ολυμπιακού στη φετινή EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» απέδρασαν από την Κύπρο με το 97-95 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Κόρι Τζόσεφ να γράφει τον επίλογο με ένα αδιανόητο τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης και τον Σάσα Βεζένκοβ να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση με 37 πόντους.

Το ματς είχε ήδη προσφέρει ένα φινάλε που δύσκολα περιγράφεται. Με τη Μακάμπι να προηγείται 82-77 και μόλις λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα θαύμα. Ο Ντόντα Χολ μείωσε με δύο βολές και, όταν η τελευταία προσπάθεια της ισραηλινής ομάδας δεν βρήκε στόχο, ο Βεζένκοβ πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Με ένα απίστευτο τρίποντο από πολύ μεγάλη απόσταση, με μόλις 1,2 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, έφερε το παιχνίδι στα ίσα (82-82) και το έστειλε στην παράταση.

SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE’RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Ο Τζόσεφ έβαλε την υπογραφή του στο θρίλερ

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Βεζένκοβ συνέχισε να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ, φτάνοντας τους 37 πόντους. Η Μακάμπι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε και με πρωταγωνιστή τον Κίτον Γουάλας βρέθηκε ξανά μπροστά με 95-91, μόλις 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για το 95-94, δίνοντας νέα ελπίδα στους Πειραιώτες. Η Μακάμπι έχασε την κατοχή σε καθοριστικό σημείο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχεδίασε την τελευταία επίθεση.

Ο Φουρνιέ βρήκε τον Τζόσεφ, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει το μεγάλο σουτ από την κορυφή. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 95-97 και προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στην πλευρά του Ολυμπιακού.

CORY JOSEPH WINS IT FOR @Olympiacos_BC IN OVERTIME 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/QOpEAaVtGp — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Από το +13 στην ανατροπή της Μακάμπι

Κι όμως, η εξέλιξη του αγώνα δεν προμήνυε τέτοιο φινάλε. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν πολύ δυνατά, πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 28-18.

Με τον Βεζένκοβ να σκοράρει με συνέπεια και τον Ολυμπιακό να παίρνει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 13 πόντους. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να προηγούνται 49-36.

Η Μακάμπι, όμως, επέστρεψε μετά την ανάπαυλα, ανέβασε την πίεση στην άμυνα και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός έχασε τον επιθετικό του ρυθμό, σημείωσε μόλις 12 πόντους στην τρίτη περίοδο και είδε τους γηπεδούχους να πλησιάζουν επικίνδυνα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας έτρεξε σερί 13-0, πέρασε μπροστά με 67-61 και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το +7 (76-69), δείχνοντας ότι είχε τον έλεγχο.

Ο Βεζένκοβ, ο ΜακΙντάιρ και ο Τζόσεφ κράτησαν τον Ολυμπιακό μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα, μέχρι να έρθει εκείνο το απίθανο τρίποντο που οδήγησε στην παράταση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 9-3, ενώ η Μακάμπι υποχώρησε στο 3-9