Προβλήματα πρόσβασης σε μια σειρά από δημοφιλείς ψηφιακές υπηρεσίες αντιμετώπισαν χρήστες στις ΗΠΑ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τις αναφορές να αφορούν τόσο τις πλατφόρμες της Apple όσο και υπηρεσίες της Google και της Microsoft. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το Apple Pay, το iCloud και το App Store, ενώ δυσλειτουργίες καταγράφηκαν επίσης στο Gmail, στο Microsoft Outlook και στο Microsoft 365.

Ιδιαίτερα απότομη ήταν η αύξηση των αναφορών για τις υπηρεσίες της Apple. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, τα προβλήματα στο Apple Pay άρχισαν να εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα περίπου στις 11:40 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε λίγο πριν από το μεσημέρι και για το iCloud, ενώ παράπονα χρηστών αφορούσαν επίσης την Υποστήριξη της Apple και το App Store. Επισημαίνεται ότι οι αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector δεν αποτυπώνουν απαραίτητα το σύνολο των χρηστών που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα αναφέρθηκαν και σε άλλες μεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Gmail, η Marriott, το Microsoft Outlook και το Microsoft 365.

Το νέο κύμα αναφορών έρχεται μόλις πέντε ημέρες μετά το ψηφιακό μπλακάουτ που είχε επηρεάσει τις υπηρεσίες της Microsoft, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.