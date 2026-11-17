Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της ετοιμάζεται να ζήσει η Κατερίνα Καινούργιου και ο φετινός στολισμός έχει ξεχωριστή σημασία για την παρουσιάστρια. Η ίδια μοιράστηκε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία με το χεράκι της μικρής δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε σε γιορτινό κλίμα και ξεκίνησε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της, έχοντας φέτος την πιο ξεχωριστή παρέα: την επτά μηνών κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το χεράκι της μικρής δίπλα στο στολισμένο δέντρο, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή αλλά γεμάτη ενθουσιασμό λεζάντα «Ξεκινήσαμε».

Άλλωστε, αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά για την ίδια, καθώς θα είναι τα πρώτα που θα περάσει ως μητέρα, έχοντας στην αγκαλιά της το κοριτσάκι της.

Η νέα ζωή με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2024 και από τότε οι δυο τους μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους πορεία, τις εξόδους και τα ταξίδια τους.

Τον Απρίλιο του 2026 υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο της παρουσιάστριας να γίνει μητέρα. Πλέον, απολαμβάνουν τη νέα καθημερινότητά τους με τη μικρή τους, η οποία έχει αλλάξει τη ζωή τους.