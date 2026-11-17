Με χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού επέλεξε να απαντήσει η Josephine στην τηλεοπτική κριτική που δέχτηκε για το νέο τραγούδι της με τίτλο «Celebrity». Η Μίνα Καραμήτρου δεν έκρυψε ότι το κομμάτι δεν της άρεσε, ενώ η τραγουδίστρια βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να σχολιάσει όσα ειπώθηκαν για τη δουλειά της.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν το τραγούδι ακούστηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια συζήτησης της δημοσιογράφου με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Η Μίνα Καραμήτρου τοποθετήθηκε χωρίς περιστροφές, διευκρινίζοντας πάντως ότι συμπαθεί την Josephine ως τραγουδίστρια.

Η αυστηρή κριτική της Μίνας Καραμήτρου

Η δημοσιογράφος δεν ενθουσιάστηκε ούτε με τη μουσική ούτε με τους στίχους του «Celebrity», εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν κατάφερε να της κεντρίσει το ενδιαφέρον.

«Ενθουσιάστηκες; Speechless… μάλιστα. Ωραία, κοίταξε τώρα, να σου πω, δεν μ’ αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Συγγνώμη, Josephine, μου αρέσει ως τραγουδίστρια, αλλά αυτό… τι να μου κάνει κλικ; Τι είναι αυτό; Μου αρέσει η Josephine, αλλά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Θα ήθελα μία Adele. Δεν έχω και ψυχολογία για τραγούδι σήμερα. Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Συγγνώμη, βρε παιδιά, μπορεί και να γέρασα, τι να πω; Αν και δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα της ηλικίας. Όχι, ρε παιδιά, θα πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε το τραγούδι, ούτε ο στίχος μου άρεσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο της Josephine στο TikTok

Η Josephine πληροφορήθηκε την κριτική και επέλεξε να απαντήσει χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Αντί για κάποια αιχμηρή δήλωση, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο κάνει lip sync στα λόγια της Μίνας Καραμήτρου.

Με αυτόν τον τρόπο αναπαρέστησε με χιουμοριστική διάθεση τα σχόλια της δημοσιογράφου για το τραγούδι της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα «No hate έκλαψα».