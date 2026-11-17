Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μπορεί να είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, όμως ο Alpha έχει ήδη βρει τον δικό του Έλληνα 007! Ο σταθμός επιστράτευσε τον Μελέτη Ηλία και τον αγαπημένο του ρόλο στο «Σόι σου», παρουσιάζοντας μια απολαυστική εκδοχή της θρυλικής κινηματογραφικής αφίσας.

Η ανακοίνωση του ονόματος του Ρόμπερτ Πάτινσον ως διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ έβαλε τέλος σε πολυετή αναμονή και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media. Ο Alpha, ωστόσο, βρήκε την ευκαιρία να δώσει τη δική του χιουμοριστική απάντηση, με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο λόγος για τον Μελέτη Ηλία, ο οποίος μέσα από τον ρόλο του Σάββα στη σειρά «Το Σόι σου» έχει κερδίσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των τηλεθεατών.

Η ιδέα του σταθμού ήταν απλή αλλά ευρηματική: Χρησιμοποίησε την επίσημη φωτογραφία του Ρόμπερτ Πάτινσον ως 007 και την προσάρμοσε στα δικά του τηλεοπτικά δεδομένα, παρουσιάζοντας τον Μελέτη Ηλία ως τον Έλληνα Τζέιμς Μποντ. Το καλύτερο, όμως, ήταν το λογοπαίγνιο στον τίτλο της σειράς, που μετατράπηκε σε «Το Σ007 σου»!

James Bond | Ποιος Ρόμπερτ… #tosoisou https://t.co/tgH85VTnzj — ALPHA TV (@alphatvgreece) November 16, 2026

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς απέσπασε περισσότερα από 2.200 likes, ενώ τα σχόλια ήταν στην πλειονότητά τους θετικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Alpha αξιοποίησε την επικαιρότητα και έβαλε τη δική του χιουμοριστική πινελιά στην ανακοίνωση που συζητά ολόκληρος ο κινηματογραφικός κόσμος. Η Amazon MGM Studios έχει πλέον τον δικό της 007, αλλά ο ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός έχει ήδη τον Σάββα του!