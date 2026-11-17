Με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε στον Νίκο Συρίγο κατά τη διάρκεια του Happy Day, με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στην πρωινή εκπομπή του Mega. Ο δημοσιογράφος του Alpha θυμήθηκε την προηγούμενη αντιπαράθεσή τους και πέταξε το αγγλικό «Karma is a bitch», αφήνοντας να φανεί η ενόχλησή του.

Η συζήτηση στο πλατό της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή αφορούσε την απουσία του Συρίγου από το «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται η Μαίρη Αργυριάδου. Οι λόγοι για τους οποίους ο δημοσιογράφος απουσιάζει εδώ και εβδομάδες δεν έχουν διευκρινιστεί επίσημα, ενώ η αλλαγή στη σύνθεση του πάνελ έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις για την τηλεοπτική του παρουσία.

Ο Παπανώτας βρήκε την αφορμή να αναφερθεί στην παλαιότερη διαφωνία του με τον συνάδελφό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου είχε υποσχεθεί ότι θα είναι εκεί να μου απαντάει; Karma is a bitch. Μην μου απαντήσεις εσύ, δεν είσαι ο Νίκος Συρίγος. Άσε να μου απαντήσει εκείνος».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την παρέμβαση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προσπάθησε να μετριάσει την ένταση και να του εξηγήσει πως ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του μπορεί να δημιουργεί παρεξηγήσεις.

«Όχι βρε Δημήτρη μου, απλά επειδή ξέρω ότι έχεις μια καλή ψυχή και καμιά φορά παρεξηγείσαι με τον τρόπο που επιλέγεις να απαντάς…», του είπε η παρουσιάστρια.

Ο συνεργάτης της, ωστόσο, δεν έκανε πίσω. Αντιθέτως, έδωσε στη συζήτηση μια πιο προσωπική διάσταση, συνδέοντας την αντιπαράθεση με το ζήτημα του σεβασμού απέναντι στο πένθος ενός άλλου ανθρώπου.

«Μια χαρά ψυχή έχω. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σεβαστεί το πένθος του άλλου…», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανήλθε, επισημαίνοντας πως «στα δύσκολα του άλλου κάνουμε ένα βήμα πίσω», με τον δημοσιογράφο να ολοκληρώνει την τοποθέτησή του με μια σύντομη αλλά εξίσου αιχμηρή φράση: «Να έκανε και εκείνος».