Μια ιδιαίτερα θερμή αναφορά στον Good Job Nicky έκανε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου δίσκου του νεαρού τραγουδιστή με τίτλο «Gone Missing». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης δεν περιορίστηκε στα θετικά λόγια για τη μουσική του πορεία, αλλά του έδωσε και μια συγκεκριμένη συμβουλή για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Μιλώντας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και στην εκπομπή «Happy Day», ο Νταλάρας αναγνώρισε τη μοναδικότητα αυτού που κάνει ο Good Job Nicky, παροτρύνοντάς τον να αναζητήσει ευκαιρίες εκτός Ελλάδας.

Μάλιστα, το Λονδίνο ήταν ο προορισμός που έφερε στο προσκήνιο, προτείνοντάς του να μείνει εκεί για ένα ή δύο χρόνια και να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους του μουσικού χώρου.

«Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Αυτό που κάνει είναι μοναδικό. Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο να πας να καθίσεις ένα – δύο χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις τους σωστούς ανθρώπους για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου», είπε χαρακτηριστικά.