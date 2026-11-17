Μια από τις πιο προσωπικές της εξομολογήσεις έκανε η Αθανασία Τσουμελέκα, μιλώντας ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Νίκο Δημητριάδη και το όνειρο που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει στην οικογενειακή της ζωή. Η χρυσή Ολυμπιονίκης δεν έκρυψε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το διαζύγιό της ως προσωπική αποτυχία, παρότι αναγνωρίζει πως ο χωρισμός ήταν τελικά μια θετική εξέλιξη.

Η ίδια διανύει πλέον μια διαφορετική επαγγελματική περίοδο, έχοντας στραφεί στην υποκριτική. Αυτή την εποχή συμμετέχει στην παράσταση του Κώστα Σπυρόπουλου «ΤΟC TOC Αγάπη ρε», η οποία παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00 στο θέατρο Βρετάνια.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο OKmag, περιέγραψε πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει η επαφή της με το θέατρο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μέσα από την υποκριτική κατάφερε να εκφράσει συναισθήματα που μέχρι πρότινος παρέμεναν μέσα της.

«Έκλαψα ακόμα και για τον θάνατο του μπαμπά μου πρώτη φορά πάνω στη σκηνή, στη σχολή της Έλδας», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε μια προσωπική ανάμνηση που ήρθε στην επιφάνεια μέσα από τις συζητήσεις της με τον Κώστα Σπυρόπουλο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης.

«Ανακάλυψα μέσα από τις συζητήσεις με τον Κώστα, το έκανα γιατί πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάνε όλα καλά και δεν θα τσακωθούν οι γονείς μου!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διαζύγιο που εξακολουθεί να θεωρεί προσωπική αποτυχία

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στον γάμο της με τον Νίκο Δημητριάδη και στον χωρισμό τους. Η Αθανασία Τσουμελέκα παραδέχθηκε ότι, παρά το γεγονός πως θεωρεί ότι η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήταν σωστή, μέσα της εξακολουθεί να αισθάνεται ότι δεν κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό της.

«Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ο χωρισμός μου είναι η πιο μεγάλη μου αποτυχία», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν πράγματι θεωρεί αποτυχημένο το διαζύγιό της, απάντησε χωρίς περιστροφές:

«Ναι, το θεωρώ αποτυχία. Ήταν το όνειρό μου να είμαστε μαζί, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μαζί. Δεν λέω αν ήταν κακό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που χωρίσαμε, όμως είναι αποτυχία».

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή, απάντησε με χιούμορ: «Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Όπου Γιώργος και καημός».

Η απόφαση να ζητήσει βοήθεια για τα παιδιά της

Η Ολυμπιονίκης μίλησε ακόμη για τη σχέση με τα δύο παιδιά της, τον γιο της που είναι 17,5 ετών και την κόρη της που είναι 20 ετών. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια του χωρισμού υπήρξαν δυσκολίες στη συμπεριφορά τόσο από την ίδια όσο και από τα παιδιά.

Η ίδια αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού, κάνοντας μια κίνηση που, όπως λέει, αποδείχθηκε πολύτιμη για ολόκληρη την οικογένεια.

«Έφτασα σε ένα σημείο που τους είπα, ειδικά στον χωρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα συμπεριφορικά και από μέρους μου και των παιδιών, και τους είπα ότι θέλω να γίνω καλύτερη μαμά και πήγαμε… σε ειδικό», ανέφερε.

Μάλιστα, εξήγησε ότι ζήτησε από τα παιδιά της να τη βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

«Τους λέω “Θέλω να με βοηθήσετε να πάμε σε έναν ειδικό για να γίνω καλύτερη μαμά”».

Η εμπειρία αυτή, σύμφωνα με την ίδια, λειτούργησε θετικά, καθώς όλοι κατάφεραν να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές και τις ανάγκες τους.

«Οπότε πήγαμε και ήταν ένα υπέροχο δώρο, νομίζω, που τους έκανα. Γιατί μου το έχουν πει και είναι υπέροχο δώρο. Γιατί καταλάβαμε όλοι μας ποια είναι τα προβλήματα της κόρης μου, του γιου μου, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Καταλάβαμε γιατί η μαμά δεν είναι άτρωτη, η μαμά έχει συναισθήματα, για κάποιο λόγο φωνάζει», κατέληξε.