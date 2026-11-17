Μια οικογενειακή περιπέτεια υγείας περνά αυτές τις ημέρες η Ανθή Βούλγαρη, καθώς ο μικρός Μάριος, που είναι μόλις 1,5 έτους, προσβλήθηκε από τον ιό Κοξάκι. Η δημοσιογράφος βρίσκεται κοντά στο παιδί της, με την ανησυχία για την πορεία της υγείας του να έχει επισκιάσει κάθε άλλη υποχρέωση.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία κρατά τον γιο τους στην αγκαλιά του. Η λεζάντα που επέλεξε ήταν σύντομη, αλλά αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σπίτι τους: «Κοιμίζοντας το μικρό μου κοξάκι. Περαστικά μας».

Ο ιός Κοξάκι εμφανίζεται συχνά σε βρέφη και μικρά παιδιά και μπορεί να προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία. Η οικογένεια ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάρρωση του μικρού.

Η δημοσίευση του Κώστα Κωνσταντινίδη δίνει παράλληλα την εξήγηση για την απουσία της Ανθής Βούλγαρη από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καθώς αυτές τις ημέρες η παρουσία της δίπλα στον γιο της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Η επιστροφή της στην εκπομπή αναμένεται να γίνει άμεσα, το πιθανότερο είναι αύριο Τετάρτη, εφόσον φυσικά η κατάσταση της υγείας του μικρού βελτιωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ανθή Βούλγαρη αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη θέση της στο MEGA μέχρι την Πέμπτη.