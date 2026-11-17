Μια απρόσμενη μουσική έκπληξη επιφύλαξε η Χριστίνα Αλεξανιάν στους θαμώνες γνωστού piano bar της Κηφισιάς. Η ηθοποιός άφησε για λίγο το θεατρικό σανίδι, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε αγαπημένα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Μια διαφορετική βραδιά από τις συνηθισμένες πέρασε η Χριστίνα Αλεξανιάν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις σε θέατρο και τηλεόραση. Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε στο piano bar restaurant «La Scala», στην πλατεία Κεφαλαρίου, όπου κάθε Παρασκευή ο Ανδρέας Μπονάτσος αναλαμβάνει τη μουσική διασκέδαση των θαμώνων.

Ενώ αρχικά απολάμβανε το ποτό της και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, η βραδιά πήρε απρόσμενη τροπή. Έπειτα από παρότρυνση του μουσικού, η Χριστίνα Αλεξανιάν σηκώθηκε, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε στο μουσικό «πάλκο», χαρίζοντας στους παρευρισκομένους μια ξεχωριστή στιγμή.

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Η επιλογή των τραγουδιών έκανε τη βραδιά ακόμη πιο νοσταλγική, καθώς η ηθοποιός ερμήνευσε αγαπημένες επιτυχίες της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη. Με χαμόγελο, άνεση και θεατρικότητα, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αποδεικνύοντας πως η σχέση της με τη σκηνή δεν περιορίζεται στην υποκριτική.

«Διανύω μια παρατεταμένη εφηβεία»

Ο αυθορμητισμός με τον οποίο η Χριστίνα Αλεξανιάν πήρε το μικρόφωνο φαίνεται να αντικατοπτρίζει και τη διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει σήμερα τη ζωή. Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή της στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;», η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη στάση της απέναντι στον χρόνο και αποκάλυψε πως αισθάνεται ότι διανύει μια «παρατεταμένη εφηβεία».

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς της, με γυρίσματα και θεατρικές παραστάσεις, η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής. Οι συναντήσεις με φίλους, οι αυθόρμητες έξοδοι και οι στιγμές διασκέδασης αποτελούν για εκείνη τον δικό της τρόπο να ανανεώνεται και να γεμίζει τις μπαταρίες της.