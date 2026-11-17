Άλλο κεφάλαιο έχει ανοίξει στην προσωπική ζωή του Ιάσονα Χρόνη ή μήπως υπάρχει επιστροφή σε ένα παλιότερο ειδύλλιο; Ο ηθοποιός που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον μέσα από τις «Κόρες της Αρετής» βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δημοσιευμάτων με διαφορετικές εκδοχές για την ερωτική του κατάσταση.

Στις αρχές του 2025 είχε γίνει γνωστή η σχέση του με την Όλγα Μιχαλοπούλου, αδελφή της Χρύσας Μιχαλοπούλου. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για χωρισμό, αναφέροντας ότι οι δύο τους επέλεξαν να συνεχίσουν χωριστά, διατηρώντας φιλικές σχέσεις.

Τον Νοέμβριο του 2026, ωστόσο, νέες πληροφορίες επανέφεραν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης, ενώ άλλα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο ηθοποιός έχει προχωρήσει σε νέο ειδύλλιο.

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε στην πρόσφατη εμφάνισή του στη «Super Κατερίνα», όταν η Κατερίνα Καινούργιου άφησε να εννοηθεί πως γνωρίζει περισσότερα για την προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Εγώ ξέρω πολύ καλά αλλά δεν θα πω». Ο Ιάσονας Χρόνης περιορίστηκε σε ένα αμήχανο χαμόγελο, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες.

Προς το παρόν, λοιπόν, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά και ο ίδιος δεν έχει αποκαλύψει ποια βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό του.