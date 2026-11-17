«Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω». Με αυτή την ατάκα η Ιωάννα Τούνη σχολίασε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, όταν μία διαδικτυακή της φίλη τής πρότεινε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και σε αυτόν τον χώρο. Η απάντησή της ήρθε μέσα από το TikTok και δεν άργησε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Η αφορμή ήταν ένα βίντεο από τα παρασκήνια φωτογράφισης για το προσωπικό της brand ρούχων, Bubblegun. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας εμφανίστηκε για λίγο σε ρόλο πολιτικού, δίνοντας μια διαφορετική και χιουμοριστική διάσταση στο στιγμιότυπο.

Για να ολοκληρώσει το concept, μάλιστα, επέλεξε ένα viral ηχητικό απόσπασμα του Άδωνι Γεωργιάδη, το οποίο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media.

Το βίντεο προκάλεσε αρκετά σχόλια, με μία follower να εκτιμά πως η Ιωάννα Τούνη θα μπορούσε να ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον. Εκείνη δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και έδωσε τη δική της εκδοχή για το κατά πόσο θα μπορούσε να βρεθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

«Πολύ ψέμα και διαφθορά για να το αντέξω», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας την πολιτική μακριά από τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, τουλάχιστον με βάση τη συγκεκριμένη απάντηση.