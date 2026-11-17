Μια μικρή οικογενειακή απόδραση στην Κρήτη πραγματοποίησαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, έχοντας μαζί τους τον γιο τους, Jason. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα Χανιά και αποκάλυψε πως το μεγάλο τους όνειρο είναι να εγκατασταθούν κάποια στιγμή μόνιμα στο νησί.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την οικογενειακή τους απόδραση, αποκαλύπτοντας παράλληλα την επιθυμία που μοιράζεται με τον σύζυγό της: κάποια στιγμή να κάνουν την Κρήτη μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

Άλλωστε, το νησί συνδέεται με σημαντικές στιγμές της κοινής τους πορείας. Εκεί πέρασαν το πρώτο καλοκαίρι της σχέσης τους, ενώ επέλεξαν τα Χανιά και για την τελετή του γάμου τους.

Η εξομολόγηση για το όνειρο της οικογένειας

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε τις όμορφες στιγμές που έζησαν οικογενειακώς, από τις βόλτες στη φύση και τις συναντήσεις με φίλους μέχρι τις βουτιές και το καλό φαγητό.

«Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Jason να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του.

Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα «απλά» που μας έκαναν τόσο χαρούμενους».