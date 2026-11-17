Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό τα τελευταία χρόνια, η Ευαγγελία Αραβανή έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Σπύρο Λάζαρη. Το ζευγάρι επέλεξε το νυχτερινό κέντρο Nox για τη βραδινή του έξοδο, απολαμβάνοντας στιγμές διασκέδασης μαζί με την παρέα του.

Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις αλλά και την τηλεοπτική παρουσία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, βρέθηκε μπροστά στον φωτογραφικό φακό, ο οποίος κατέγραψε την κοινή της έξοδο με τον επιχειρηματία σύζυγό της.

Στα στιγμιότυπα οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ποζάροντας χαμογελαστοί μαζί με ακόμη έναν άνδρα από την παρέα τους.

Η κοινή εμφάνιση έρχεται μετά τον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 στη Φιλοθέη, μακριά από τη μεγάλη δημοσιότητα. Την ίδια ημέρα το ζευγάρι βάφτισε και τον γιο του, Άγγελο, ο οποίος είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 2024.

Η Ευαγγελία Αραβανή και ο Σπύρος Λάζαρης διατηρούν σταθερά διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, επιλέγοντας να προστατεύουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που κάνει κάθε νέα έξοδό τους να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.