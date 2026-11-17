«Θα τους άλλαζα σαν τα πουκάμισα»! Με αυτή την ατάκα η Μαρία Ηλιάκη περιέγραψε τι θα έκανε διαφορετικά στην ερωτική της ζωή, εάν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να μοιραστεί στο TikTok τις σκέψεις της για τους άνδρες που την πλήγωσαν, αλλά και για τις δεύτερες ευκαιρίες που, όπως διαπίστωσε, δεν οδηγούν πάντα εκεί που ελπίζουμε.

Η ίδια θεωρεί πως ο χρόνος που ξοδεύουμε κλαίγοντας για κάποιον που δεν μας θέλει είναι από τις μεγαλύτερες σπατάλες της ζωής. Μάλιστα, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι θα είχε διαχειριστεί εντελώς διαφορετικά τις παλιότερες ερωτικές της ιστορίες.

«Λοιπόν παιδιά έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Ο πιο τσάμπα χρόνος που έχουμε χάσει στη ζωή μας είναι ο χρόνος που καθόμασταν και κλαίγαμε για τους γκόμενους που φεύγανε. Γιατί αγάπη μου αν δεν σε θέλει, όσο κι αν κλάψεις κι αν χτυπηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση να σε θελήσει. Εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω θα τους άλλαζα σαν τα πουκάμισα. Αυτούς που δεν με θέλανε, όχι αυτούς που με θέλανε», είπε.

Και επειδή η εμπειρία της δεν περιορίζεται μόνο στους ανεκπλήρωτους έρωτες, η Μαρία Ηλιάκη είχε και δεύτερο μήνυμα για όσους επιστρέφουν ζητώντας μια νέα ευκαιρία.

«Επίσης ένας άνθρωπος δεν υπήρχε να μου δώσει τη συμβουλή τότε; Θα μου πεις στα λέγανε αλλά δεν άκουγες. Κι ακόμα χειρότερο ο χρόνος που χάσαμε για γκόμενους που γύρισαν. Είναι γραμμένο σε κανόνες της ζωής ότι όταν κάποιος ξαναγυρίζει δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να πάει καλά», ανέφερε.