Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο Αντύπας περιέγραψε την πιο «ατίθαση» πλευρά του χαρακτήρα του, κάνοντας παράλληλα μια δημόσια δήλωση εκτίμησης προς τη σύζυγό του, Στέλλα. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι μπορεί να κοιτούσε και λίγο δεξιά κι αριστερά, όμως όταν επέστρεφε στο σπίτι η συμπεριφορά του ήταν εντελώς διαφορετική.

Η εξομολόγηση έγινε στην εκπομπή «All In», όπου φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε όσα συζήτησε για τη μουσική του πορεία και την εποχή που η Ελένη Μενεγάκη συμμετείχε σε ορισμένα βιντεοκλίπ του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στην οικογένειά του.

Ο Αντύπας δεν έκρυψε ότι θεωρεί τον εαυτό του τυχερό για τη γυναίκα που έχει δίπλα του, αποδίδοντάς της μεγάλο μέρος της σταθερότητας που χαρακτηρίζει την οικογενειακή τους ζωή.

«Είμαι τυχερός, έχω μία πολύ σπουδαία γυναίκα δίπλα μου. Από αυτά που βλέπω γύρω μου, το σπίτι μου είναι πολύ διαφορετικό και χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί έχω έναν βράχο δίπλα μου», ανέφερε.

Και στη συνέχεια ήρθε η πιο αποκαλυπτική παραδοχή του: «Εγώ μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης και να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα και η γυναίκα μου ήταν βράχος».

Ο τραγουδιστής συνέδεσε τη στάση της συζύγου του και με την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό κάναμε και δύο υπέροχα παιδιά. Ήμουν τυχερός με τη γυναίκα μου».