Δεν θέλει πλέον να την αντιμετωπίζουν ως έναν άνθρωπο που μπορεί να αντέξει τα πάντα. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μετά τη νέα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Λονδίνο, μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πόσο την έχει κουράσει η διαρκής προσδοκία να εμφανίζεται δυνατή απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, έστειλε ένα διαφορετικό μήνυμα από εκείνα που έχουμε συνηθίσει να συνοδεύουν την προσπάθειά της για αποκατάσταση. Αυτή τη φορά δεν θέλησε να μιλήσει για την αντοχή της, αλλά για την ανάγκη να δεχτεί αγάπη, φροντίδα και κατανόηση.

«Ονειρεύομαι να μην με αποκαλέσουν ποτέ ξανά δυνατή. Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή. Θέλω στήριξη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Δεν θέλω χτυπήματα στην πλάτη για το πόσο καλά καταφέρνω να αντέχω το κάθε χτύπημα», ανέφερε στο μήνυμά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@ioanna_paliospirou)

Η ανάρτησή της αποτυπώνει τη δύσκολη πλευρά μιας μακράς διαδρομής αποκατάστασης, στην οποία η σωματική δοκιμασία συνοδεύεται και από συναισθηματική κόπωση.

Παρά τη φόρτιση των λόγων της, η Ιωάννα φρόντισε να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται για την κατάστασή της ότι παρουσιάζει βελτίωση. «Πηγαίνω καλύτερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη και την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.