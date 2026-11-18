Ακόμη μία ήττα, ακόμη μία εμφάνιση που ενισχύει τον προβληματισμό στον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλλι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης στην Μπολόνια και γνώρισε την ήττα με 84-79 από τη Βίρτους, πληρώνοντας ακριβά τις αδυναμίες του στα ριμπάουντ, τα πολλά λάθη και τις κακές επιθετικές επιλογές στα κρίσιμα λεπτά.

Η ιταλική ομάδα, που προερχόταν από πέντε συνεχόμενες ήττες, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες των φιλοξενούμενων και κυριάρχησε στη μάχη των κατοχών. Πήρε 17 επιθετικά ριμπάουντ, από τα οποία προήλθαν 19 πόντοι, την ώρα που οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέπεσαν σε 13 λάθη, με τα 10 να καταγράφονται στο πρώτο ημίχρονο.

Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί ακόμη ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός είχε τις δυνατότητες να διεκδικήσει. Με το 8-4 πλέον στη βαθμολογία, οι «πράσινοι» απομακρύνθηκαν από την κορυφή, ενώ η συνολική αγωνιστική εικόνα τους προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Το καλό ξεκίνημα και τα πρώτα προβλήματα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε ένα διαφορετικό αρχικό σχήμα, τοποθετώντας μαζί τους Φρανσίσκο και Ναν στην περιφέρεια, τους Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε στις θέσεις των φόργουορντ και τον Λεσόρ στη θέση του σέντερ.

Με τον Μπόνγκα να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην άμυνα και τον Φρανσίσκο να οργανώνει αποτελεσματικά το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 0-6. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη.

Τρία διαδοχικά λάθη και δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ επέτρεψαν στη Βίρτους να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 6-6. Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ, με τους «πράσινους» να βρίσκουν ξανά λύσεις όταν πέρασαν στο παρκέ οι Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου.

Με καλύτερες επιλογές κοντά στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 10-16, όμως οι Ντιούφ και Ντιαρά δημιούργησαν προβλήματα στην ελληνική άμυνα. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Φρέιζερ μείωσαν σε 19-20, που ήταν και το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βίρτους πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα, αλλά η επιστροφή των Γιαμπουσέλε, Ναν και Λεσόρ έδωσε ξανά ώθηση στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο τρίποντο του Γάλλου φόργουορντ και οι προσπάθειες του Λεσόρ μέσα στη ρακέτα έφεραν το 30-34.

Τα λάθη, ωστόσο, δεν σταμάτησαν. Η Βίρτους προσπέρασε με 35-34, πριν οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις δώσουν ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 40-43.

Το +8 που χάθηκε και η κυριαρχία της Βίρτους

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός μπήκε με περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση. Ο Φρανσίσκο πήρε την επιθετική πρωτοβουλία, σημείωσε πέντε διαδοχικούς πόντους και ο Ναν με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο +8 (46-54).

Εκεί, όμως, η εικόνα άλλαξε ξανά. Τα λάθη επέστρεψαν, ο Καρ βρήκε ρυθμό μετά το άποντο πρώτο ημίχρονο και ο Ντιαρά άρχισε να κυριαρχεί στη ρακέτα. Η Βίρτους έφερε το παιχνίδι στα ίσα (54-54), με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Οι Ιταλοί συνέχισαν να κερδίζουν δεύτερες επιθέσεις, αξιοποιώντας τα επιθετικά ριμπάουντ, και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (60-56) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το γεγονός ότι οι «πράσινοι» είχαν πετύχει μόλις ένα καλάθι στα περίπου επτά λεπτά που ακολούθησαν το +8 αποτύπωνε τη μεγάλη επιθετική τους δυσκολία.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Σλούκα να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σημείωσε οκτώ συνεχόμενους πόντους και έφερε ξανά την ομάδα του μπροστά με 62-64.

Η απάντηση της Βίρτους ήταν άμεση. Τρίποντο του Φρέιζερ και φάουλ του Σλούκα στη συνέχεια έδωσαν ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους (66-64), οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις κακές επιλογές των φιλοξενούμενων και ξέφυγαν με 71-66, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Ομπράντοβιτς επανέφερε στο παρκέ τους Φρανσίσκο, Ναν, Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ, αναζητώντας την αντίδραση. Οι Μπόνγκα και Ναν μείωσαν σε 73-71, όμως τα προβλήματα δεν είχαν τελειώσει.

Σε μια κρίσιμη φάση μετά από τζάμπολ, ο Παναθηναϊκός χρεώθηκε με φάουλ και τεχνική ποινή, δίνοντας στους Ιταλούς την ευκαιρία να εκτελέσουν τρεις βολές. Η Βίρτους έφτασε έτσι στο 76-71, με τρία λεπτά να απομένουν για τη λήξη.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο 79-72, αλλά ο Ναν και ο Λεσόρ δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με συνεχόμενες προσπάθειες μείωσαν σε 79-77, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση της νίκης με 1:12 στο χρονόμετρο.

Η τελευταία προσπάθεια επιστροφής, όμως, σταμάτησε σε ένα ακόμη χαμένο ριμπάουντ. Ο Καρ εκμεταλλεύτηκε την κατοχή και διαμόρφωσε το 81-77, μόλις 36,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο χρόνος δεν ήταν πλέον σύμμαχος του Παναθηναϊκού, με τη Βίρτους να κρατά το προβάδισμα και να φτάνει σε μια σημαντική νίκη με 84-79.