Στην Ελλάδα επέστρεψε η Κλέλια Ανδριολάτου μετά το ταξίδι της στον Άγιο Δομίνικο, αποκαλύπτοντας πως υπάρχουν συζητήσεις για νέες επαγγελματικές συνεργασίες, ακόμη και με το εξωτερικό. Η ηθοποιός απέφυγε, ωστόσο, να δώσει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

Τις πρώτες δηλώσεις της μετά την επιστροφή της από τον Άγιο Δομίνικο έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Η ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε στην εμπειρία του ταξιδιού της, στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και στις συζητήσεις που φέρεται να βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανή συνεργασία με αμερικανική εταιρεία παραγωγής.

Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη από την εμπειρία της στον εξωτικό προορισμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε τόσο μακριά.

«Δεν είχα πάει ποτέ τόσο μακριά σε τέτοιους προορισμούς και μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να αξιωθώ να κάνω πολλά τέτοια ταξίδια. Όλοι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή της, πάντως, σημαίνει και επιστροφή σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα. Όπως εξήγησε, οι επόμενες ημέρες είναι αφιερωμένες στις υποχρεώσεις της, με την ίδια να ελπίζει πως θα καταφέρει να ξεκουραστεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Αυτό ήτανε. Μία βδομάδα τώρα τέλος. Έχω αργήσει κιόλας. Πάω. Έχω πολλή δουλειά και τα Χριστούγεννα ελπίζω να ξεκουραστώ», είπε.

Η πρόταση από τις ΗΠΑ και οι νέες συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ερώτηση για τις πληροφορίες που θέλουν την Κλέλια Ανδριολάτου να έχει δεχτεί πρόταση από αμερικανική εταιρεία παραγωγής, για τη συμμετοχή της σε κινηματογραφική ταινία με γυρίσματα στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός δεν επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη πληροφορία, άφησε όμως να εννοηθεί πως υπάρχουν συζητήσεις για διάφορες επαγγελματικές προοπτικές.

«Γενικά συζητήσεις για διάφορα πράγματα γίνονται, αλλά μέχρι να συμβούν είναι μεγάλος ο δρόμος», απάντησε, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Απέφυγε τις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή

Ο Γρηγόρης Μπάκας προσπάθησε στη συνέχεια να στρέψει τη συζήτηση στην προσωπική ζωή της ηθοποιού, χωρίς ωστόσο να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να επαναφέρει τη συζήτηση στα επαγγελματικά της σχέδια και στην παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Κοίταξε τώρα. Έρχονται ωραία πράγματα. Έχουμε πολύ ωραίες δουλειές. Πάω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να ενισχύσουμε την τέχνη μας και να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και εκεί τελειώνει η ιστορία και εκεί αρχίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν αυτή την περίοδο είναι καλά, η ηθοποιός απάντησε με ένα χαμόγελο και χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τέλεια».