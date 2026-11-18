Ένταση στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» της Τετάρτης με τον Γιώργο Λιάγκα να γίνεται έξαλλος με συνεργάτη του. Τι συνέβη; Σχολίασαν τα γεγονότα που έγιναν με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και έδειχναν πλάνα άνδρες των ΜΑΤ να χτυπάνε νεαρά κορίτσια.

Πάνω στη συζήτηση ο Σταύρος Μπαλάσκας που υπήρξε αστυνομικός προσπάθησε να δικαιολογήσει τους συναδέφλους του και πάνω στην έντονη συζήτηση σηκώθηκε όρθιος και μιλούσε με τον παρουσιαστή να εκνευρίζεται.

«Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω μη μας απειλείς. Σηκώθηκε όρθιος, θα μας δείρεις. Θα μας κάνει ντα κι εσύ; Γιατί σηκώθηκε όρθιος, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να κρατήσεις τη ψυχραιμία σου; Σε παρακαλώ πολύ», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος.

Σταύρος Μπαλάσκας: Όχι, εγώ σε αγαπάω

Γιώργος Λιάγκας: Με αγαπάς το ξέρω αλλά σηκώθηκες όρθιος, γιατί; Για να επιβληθείς;

Σταύρος Μπαλάσκας: Όχι μωρέ, με συνεπήρε.

Γιώργος Λιάγκας: Ε, έτσι τον συνεπήρε και τον άλλον και έδειρε την κοπέλα μπροστά από τη Βουλή.