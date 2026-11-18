Μπορεί στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» να είναι πρώην ζευγάρι και εκείνος να μη θέλει να τη βλέπει μπροστά του στην πραγματικότητα όμως κάνουν παρέα. Ο Ιάσονας Χρόνης και η Αθηνά Ροδίτου τράβηξαν βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων με την ηθοποιό να το δημοσιεύει στο Tik Tok γράφοντας: «Καταβάθος μ’ αγαπάει».

Ο ηθοποιός υποδύεται τον μικρότερο γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Είναι γοητευτικός, παρορμητικός και δείχνει να ζει χωρίς όρια. Πίσω όμως από την αυτοπεποίθηση και την ανεμελιά του, κρύβεται ένας βαθιά ευάλωτος άνθρωπος, που αναζητά διαρκώς αγάπη, αποδοχή και μια θέση όπου θα νιώθει πραγματικά ότι ανήκει. Η Αθηνά Ροδίτου υποδύεται μια πλούσια φίλη της αδελφής της με την οποία είχαν σχέση αλλά εκείνος τη χώρισε αλλά εκείνη δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να τον κυνηγάει και να του δημιουργεί προβλήματα. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονται καιρό και έχουν καλή χημεία και καταφέρνουν να υποδύονται δύο πρώην που μόνο καλές σχέσεις δεν έχουν.