Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η δημόσια εικόνα του Γιάννη Παπαμιχαήλ, μετά τη δημοσιοποίηση σειράς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος, διατυπώνοντας σοβαρούς ισχυρισμούς για την προσωπική του ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το iefimerida.gr, οι αναρτήσεις του μοναχογιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες φέρονται να προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με στόχο την εξασφάλιση φροντίδας σε εξειδικευμένη δημόσια μονάδα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για νέα νοσηλεία του, ενώ ο στενός του φίλος, Μάκης Δελαπόρτας, έχει διαψεύσει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Ο μουσικός παραγωγός και συγγραφέας είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook βίντεο μεγάλης διάρκειας, ένα από τα οποία έφτανε σχεδόν τη μία ώρα και σαράντα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές από εγκληματική οργάνωση, ενώ ανέφερε πως είχε παραμείνει άυπνος επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, εξαιτίας της ανησυχίας που, όπως ισχυρίστηκε, του προκαλούσαν οι συγκεκριμένες απειλές. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των κρατικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιθυμεί να παραδώσει προσωπικά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η εικόνα του στα βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων από διαδικτυακούς φίλους του, αρκετοί από τους οποίους εξέφρασαν την ανησυχία τους.

Παρότι τα επίμαχα βίντεο δεν εμφανίζονται πλέον στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε με γραπτές αναρτήσεις, επιμένοντας στους ισχυρισμούς του. Όπως ανέφερε, έχει απευθυνθεί σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στην Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι έχει καταθέσει στοιχεία για όσα καταγγέλλει. Μάλιστα, σημείωσε ότι εδώ και 14 μήνες επιχειρεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, χωρίς, κατά τον ίδιο, να έχει υπάρξει η ανταπόκριση που αναμένει. Απαντώντας σε όσους σχολίασαν την κατάστασή του και εξέφρασαν την άποψη ότι χρειάζεται βοήθεια, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει τέτοια ανάγκη και επέμεινε πως διαθέτει αποδείξεις για όσα αναφέρει.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και ξεκαθάρισε ότι ο φίλος του δεν νοσηλεύεται, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του και είναι διαθέσιμος να τον στηρίξει όποτε χρειαστεί.

Παράλληλα, ζήτησε από το κοινό να αποφεύγει τα επικριτικά σχόλια στις αναρτήσεις του, εξηγώντας ότι τέτοιες αντιδράσεις ενδέχεται να τον στεναχωρούν.