Ο Απόστολος Γκλέτσος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2night show» και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στην παρουσίαση και στην απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

«Επειδή ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, μεγάλωσα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Δεν δέχτηκε να χωρίσει. Η μάνα μου ήταν στους Λαμπράκηδες και ο παππούς μου είχε φάει εξορίες. Δεν μας έπαιρνε δεύτερος χρόνος ποτέ κάπου. Δεν είχα φίλους μικρός. Δηλαδή, όταν πήγαινα να συνδεθώ με κάποιον, με αποκόπτανε. Παρ’ όλα αυτά, κέρδισα το εξής: έμαθα όλα τα ήθη και τα έθιμα όλης της Ελλάδος. Έμαθα όλες τις ντοπιολαλιές».

Μίλησε για το πώς έγινε ηθοποιός και τι δουλειές έκανε μέχρι τα 26 του. «Οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις, κρεαταγορά. Όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι, είχα πει στον εαυτό μου ότι με αυτή τη δουλειά σου δίνω πέντε χρόνια. Αν στα πέντε χρόνια δεν αρχίζεις να βιοπορίζεσαι, πάει να πει ότι άστο. Κάνουμε κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την πενταετία, τα πρώτα δυόμισι χρόνια, τρία, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά μετά άρχισα να βιοπορίζομαι».

Στο παρελθόν δοκίμασε την παρουσίαση στο πλευρό της Ρούλας Κορομηλά αλλά δεν θεωρεί πως ήταν κατάλληλος για αυτό. «Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω. Με τη Ρούλα πήρα από τη λάμψη της. Αλλά δεν το έχω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Μου το έχουν πει να παρουσιάσω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν το έχω. Τελεία».

Αναφέρθηκε και στα ομόφυλα ζευγάρια και γιατί είναι αντίθετος στο να αποκτούν παιδιά και θεωρεί καλύτερα ένα βρέφος να είναι στο ορφανοτροφείο παρά με ομόφυλο ζευγάρι. «Για τη δική μου άποψη, στο ορφανοτροφείο. Είμαι εγώ που λέω για το ψάρι και είμαι εγώ που λέω: “όχι το βρεφάκι”. Όταν θα γίνει τριών, τεσσάρων και μπορεί να έχει δική του άποψη, ύστερα από τη συνθήκη που περιέγραψα, μπορεί βεβαίως να το πάρουν και δύο άντρες».