Την ώρα που το τανκς γκρέμιζε τον πόρτα του Πολυτεχνείου στις εφημερίδες επικρατούσε αναβρασμός. Όλοι έτρεχαν να καλύψουν τα γεγονότα. Οι περισσότεροι γνώριζαν ότι η άρση της λογοκρισίας που είχε κρατήσει λίγο θα τελείωνε σε λίγες ώρες.

Το πρωί του Σαββάτου ο Παπαδόπουλος, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο. Τι σήμαινε αυτό; Ότι ο Τύπος θα επέστρεφε κι αυτός στο γύψο.

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου κυκλοφόρησαν οι πρωινές εφημερίδες, οι πρώτες που δεν κάλυψαν δημοσιογραφικά τα όσα είχαν προηγηθεί, αλλά… φιλοξενώντας τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η Ακρόπολις δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αντί για τα συνηθισμένα πολυσέλιδα της ημέρας εκείνης κυκλοφόρησε ένα ολιγοσέλιδο φύλλο γεμάτο με θέματα… ψυγείου όπως λένε στις εφημερίδες με θέματα από το εξωτερικό.

Απουσίαζε οποιαδήποτε άποψη της εφημερίδας.

Εξαίρεση αποτέλεσε ο Ελεύθερος Κόσμος του Σάββα Κωνσταντόπουλου μια εφημερίδα που είχε κυκλοφορήσει το 1966, αλλά στήριξε το καθεστώς και ο εκδότης του το είχε προαναγγείλει σε ομιλίες του στις αρχές του 1967.

Δεν αρκέστηκε στο πρωτοσέλιδο, στην τελευταία σελίδα υπήρχε και άρθρο

Την Δευτέρα ήταν η σειρά των απογευματινών φύλλων. Κι εδώ όλες οι εφημερίδες έμοιαζαν ίδιες. Η σελιδοποίηση διέφερε…

Στην Βραδυνή πάντως ο κρητικός λυράρης του Βασίλη Χριστοδούλου πήρε πάλι τη λύρα του, αλλά έχασε τη μιλιά του. Δεν υπήρχε λεζάντα στη γελοιογραφία για να πει με τον τρόπο του στους αναγνώστες ότι δεν είχε πια φωνή

Ειρωνεία ότι η εφημερίδα τη μέρα εκείνη συμπλήρωνε μισό αιώνα ζωής. Τις επόμενες μέρες θα σφραγίζονταν τα γραφεία της και θα διέκοπτε την έκδοσή της με κυβερνητική εντολή.

Τις μέρες εκείνες δεν κυκλοφόρησαν οι δύο εφημερίδες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, το ΒΗΜΑ την Κυριακή και ΤΑ ΝΕΑ τη Δευτέρα. Εδώ ο λόγος ήταν διαφορετικός. Οι τεχνικοί τύπου κήρυξαν απεργία για απολύσεις που είχαν γίνει στο τεχνικό προσωπικό. Ήταν από τις περιπτώσεις που ισχύει το ουδέν κακόν αμιγές καλού.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1095: Ξεκινά η Σύνοδος του Κλερμόν. Την συγκάλεσε ο Πάπας Ουρβανός Β’ και οδήγησε στην Α’ Σταυροφορία στους Άγιους Τόπους.

1626: Εγκαινιάζεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

1825: Νίκη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο Βοιωτίας.

1903: Ο Παναμάς εκχωρεί στις ΗΠΑ την περιοχή που κατασκευάστηκε η διώρυγα. Το έργο είχε ξεκινήσει το 1881 και ολοκληρώθηκε το 1914.

1935: Με συντακτική πράξη απαγορεύεται στην Ελλάδα η πρόσληψη γυναικών σε δημόσιες υπηρεσίες.

1936: Γερμανία και Ιταλία αναγνωρίζουν την κυβέρνηση Φράνκο στην Ισπανία.

1940: Ξεκινά η ελληνική αντεπίθεση στα βουνά της Ηπείρου. Οι Ιταλοί βρέθηκαν στις θέσεις που κατείχαν πριν την κήρυξη του πολέμου.

1940: Ο Χίτλερ συναντά τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Γκαλεάσο Τσιάνο για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

1978: Ο Αμερικανός πάστορας Τζιμ Τζόουνς οδηγεί στο θάνατο 914 οπαδούς του στη Γουιάνα, πείθοντάς τους, να πιουν φρουτοχυμό που περιείχε κυανιούχα ποτά. Οσα μέλη της αίρεσης αρνήθηκαν να πιουν πυροβολήθηκαν.

1986: Στις ΗΠΑ ο χρηματιστής Ιβάν Μπόσκι καλείται να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια για την ανάμειξη του σε αγοροπωλησίες αξιών με βάση πληροφορίες που συνέλεξε μυστικά κατά παράνομο τρόπο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Γουόλ Στριτ.

1991: Συμπλοκή αστυνομικών με μέλη της Οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Μετά από 4λεπτη μάχη και καταδίωξη τα μέλη της Οργάνωσης κατάφεραν να διαφύγουν.

1993: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Νιγηρία.

1995: Επέμβαση στο Πολυτεχνείο πραγματοποίησαν τα ΜΑΤ λίγο μετά την απόφαση της Συγκλήτου για άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Συνελήφθησαν 479 άτομα.

1995: Η μπάρα του Εχίνου που έλεγχε την είσοδο και την έξοδο από τα χωριά των Πομάκων και λειτουργούσε από το 1937 καταργήθηκε με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας Γεράσιμου Αρσένη.

1997: Ψηφίζεται στην ολομέλεια της βουλής το νομοσχέδιο Καποδίστριας που προβλέπει συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων.