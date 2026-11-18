Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα απέκτησε τηλεόραση σχεδόν τελευταία στην Ευρώπη το 1966 μετά την Κύπρο, ακόμα και την Αλβανία που εκείνα τα χρόνια τη θεωρούσαμε υπανάπτυκτη.

Κι όμως στα 1953 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να λειτουργήσει στην Ελλάδα τηλεοπτικός σταθμός.

Η πρόταση ήρθε από την Αμερικανική εταιρεία RCA (Radio Corporation of America) κι ήταν σοβαρή αφού δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα, αλλά την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Η εταιρεία προσπαθούσε να προωθήσει τα μηχανήματά της και την τεχνογνωσία από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία. Στις ΗΠΑ η έγχρωμη τηλεόραση παρουσίαζε αλματώδη πρόοδο, αλλά πολλά από τα μηχανήματα της ασπρόμαυρης έπρεπε να αποσυρθούν. Ακόμη διαθέτοντας την τεχνογνωσία μπορούσαν να προσφέρουν ένα πλήρες πακέτο. από μηχανήματα έως προγράμματα.

Αν κρίνουμε από τις ελάχιστες καταχωρήσεις στις εφημερίδες το βήμα για την Ελλάδα ήταν μάλλον δειλό.

Η παρουσίαση περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις της στην Καλλιθέα όπου λειτουργούσε και η έκθεση των προϊόντων της, Προφανώς ο εδώ αντιπρόσωπός της δεν πίστευε και πολύ στο σχέδιο.

Από τις 18 Νοεμβρίου άρχισε η επίδειξη, όπως αναφέρει και η καταχώρηση κι όχι από τις 11 όπως αναφέρουν όλες οι άλλες πηγές που αναφέρονται στα πρώτα, τα… προϊστορικά χρόνια της μικρής οθόνης στην Ελλάδα, που αποδεικνύεται ότι είχαν μεγάλη (προ)ιστορία.

Η πρόταση της αμερικανικής εταιρείας ήταν να στηθεί ένας πομπός στον Λυκαβηττό που θα κάλυπτε την περιοχή της Αθήνας και περιχώρων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων.

‘Όταν άρχισαν να γνωρίζουν την Ελλάδα και τη νοοτροπία των κυβερνώντων διαπίστωσαν ότι:

Το ανάγλυφο του εδάφους απαιτούσε τη λειτουργία πολλαπλάσιων αναμεταδοτών (τότε δεν υπήρχαν οι δορυφόροι και το InterNet).

Η γραφειοκρατία που καθυστερούσε κάθε προσπάθεια, αλλά και η αστάθεια των κυβερνήσεων που εναλλάσσονταν στην εξουσία.

Φυσικά γρήγορα κατάλαβαν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Ούτε το κράτος, ούτε οι εκδότες των εφημερίδων που τότε ήταν πανίσχυροι ήθελαν έναν ανταγωνιστή μέσα στα… πόδια τους. Το κράτος έλεγχο την ενημέρωση με το ραδιόφωνο και την παρείχε με τέτοιο τρόπο που ο ακροατής να χρειάζεται απαραίτητα μια εφημερίδα για να μάθει το τι συμβαίνει γύρω του. Οι εκδότες από την πλευρά τους έβλεπαν τις θηριώδεις κυκλοφορίες τους και το μεγάλο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης να διοχετεύεται σε αυτούς. Με το ραδιόφωνο είχαν συμβιβαστεί. Προς τα εκεί διοχετευόταν διαφήμιση που δεν τους αφορούσε. Υπήρχαν οι προσφερόμενες μουσικές εκπομπές και οι πρώτες εκπομπές που απευθύνονταν στη νοικοκυρά που επίσης δεν αγόραζε εφημερίδα.

Τα σκίτσα είναι του ΚΥΡ και του Σκουλά από μια έρευνα του 1964 για την τηλεόραση που είχε έρθει και πάλι στο προσκήνιο και τις περιπέτειες με τους διαδοχικούς διαγωνισμούς που τους ακύρωνε πάντα η επόμενη κυβέρνηση.

Θέατρο

1718: Στο Παρίσι ανεβαίνει για πρώτη φορά θεατρικό έργο του Βολταίρου, πρόκειται για την τραγωδία Οιδίπους.

1905: Στο Λονδίνο ανεβαίνει το έργο του Τζορτζ Μπερναρντ Σο Ταγματάρχης Μπάρμπαρα.

Κινηματογράφος

1928: Παρουσιάζεται στο θέατρο Κολόνι της Νέας Υόρκης η πρώτη ταινία με ήχο του Γουόλτ Ντίσνεϊ Το ατμόπλοιο Γουίλι. Σε αυτήν κάνουν το ντεμπούτο του ο Μίκι και η Μίνι.

1959: Πρεμιέρα της ταινίας Μπεν Χουρ στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστή τον Τσαρλς Ίστον. Ένα χρόνο αργότερα (1960) θα τιμηθεί με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Μουσική

1890: Ιδρύεται στην Κέρκυρα η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος.

Διάφορα

1477: Ο Γουίλιαμ Κάξτον στο τυπογραφείο του Ουεστμίνιστερ εκδίδει το πρώτο έντυπο στην Αγγλία με τίτλο Ρήσεις και αποφθέγματα φιλοσόφων. Είχε μάθει την τέχνη της τυπογραφίας στην Κολωνία.

Λογοτεχνία

1865: Ο Μάρκ Τουέιν δημοσιεύσει στην εφημερίδα New York Saturday Press το διήγημα Ο περίφημος άλτης βάτραχος της Καλαβέρας.

Αθλητισμός

1979: Στον α’ τελικό του Διηπειρωτικού Συλλόγων στη Σουηδία η Ολίμπια από την Παραγουάη νικά τη γηπεδούχο Μάλμοε με 1-0. Στη ρεβάνς (2/3) οι Παραγουανοί νίκησαν και πάλι, αυτή τη φορά με 2-1 και κατέκτησαν το τρόπαιο.