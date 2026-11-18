Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καλεσμένος της εκπομπής «The 2night show» και μίλησε για όλα. «Μου έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη. Οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι η προσωπικότητά μου είναι πολύ εύκολη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό.

Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα.

Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Κυρίως όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα.

Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο αδικημένος και πικραμένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».