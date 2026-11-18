Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε μετά από δύο ημέρες απουσίας από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega». Τι συνέβη και απουσίαζε από την εκπομπή καθώς είχε ακουστεί πως κάτι είχε συμβεί με το παιδάκι της. Τι αποκάλυψε η ίδια επιστρέφοντας στην εκπομπή; Ο γιος της είχε κοξάκι και αναγκάστηκε να μείνει σπίτι για να τον φροντίσει. Η παρουσιάστρια το πρωί της Τετάρτης επέστρεψε στο πόστο της.

«Σιγά, μωρέ, δυο μέρες έλειψα! Καλημέρα κι από μένα, παιδιά!», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε με το “Καλέ ποια είναι αυτή”. Αιώνας μας φάνηκε! Μην έρχεσαι κοντά… Καθόταν δυο μέρες, θα δουλέψει τρεις μέρες, πάει η βδομαδίτσα! Φράπα!», της σχολίασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Καλημέρα σε όλες τις μανούλες, γιατί κακά τα ψέματα οι μαμάδες τα περνάνε. Υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις, εμείς περάσαμε Κοξάκι. Αυτό το Κοξάκι έχει γίνει η νέα ανεμοβλογιά και έχει πολύ πόνο στα παιδιά. Ευτυχώς τώρα είμαστε σε αποδρομή», είπε η παρουσιάστρια.