Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής της ζωής διανύει η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ έγινε μητέρα για τρίτη φορά σε ηλικία 44 ετών, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη όταν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μια βόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, έχοντας το νεογέννητο μωρό της σε μάρσιπο, μπροστά στο στήθος της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, συνομιλώντας με μια φίλη της, ενώ οι φωτογραφίες αποτέλεσαν την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση ότι το τρίτο παιδί της οικογένειας έχει ήδη έρθει στον κόσμο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά το φύλο, το όνομα ή η ακριβής ημερομηνία γέννησης του μωρού, καθώς το ζευγάρι εξακολουθεί να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητα.

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε αποκαλύψει την τρίτη εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο του 2026, μέσα από ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στο στιγμιότυπο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» εμφανιζόταν με μια δημιουργία που άφηνε ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ στο βίντεο ακουγόταν το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις. Με αυτόν τον διακριτικό αλλά πρωτότυπο τρόπο είχε μοιραστεί με τους εκατομμύρια θαυμαστές της την είδηση ότι η οικογένειά της ετοιμαζόταν να υποδεχθεί ένα ακόμη μέλος.

Η διάσημη ηθοποιός και ο ηθοποιός και παραγωγός Άνταμ Σούλμαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012, σε μια ρομαντική τελετή στην Καλιφόρνια. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2016, απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Τζόναθαν, ενώ τον Νοέμβριο του 2019 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους, Τζακ. Παρά την τεράστια αναγνωρισιμότητά της και την επιτυχημένη κινηματογραφική της πορεία, η Χάθαγουεϊ έχει επιλέξει να κρατά τα παιδιά της μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας να δημοσιεύει συστηματικά φωτογραφίες τους ή λεπτομέρειες από την καθημερινότητά τους.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει εξηγήσει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών της αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς θεωρεί πως η οικογένειά της πρέπει να έχει τον απαραίτητο προσωπικό χώρο, ανεξάρτητα από τη δική της επαγγελματική αναγνωρισιμότητα.