Ένα σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από τα πρώτα βήματα της Ελένης Χατζίδου ήρθε ξανά στο προσκήνιο, θυμίζοντας την εποχή που διεκδικούσε μια θέση στον χώρο της μουσικής. Αγνώριστη εμφανίζεται η τραγουδίστρια σε ένα παλιό τηλεοπτικό απόσπασμα από τη συμμετοχή της στο μουσικό talent show «Popstars», που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega το 2003, πολύ πριν αποκτήσει τη σημερινή της αναγνωρισιμότητα.

Στο βίντεο εμφανίζεται μπροστά στην κριτική επιτροπή, προσπαθώντας να κάνει τα πρώτα της βήματα στον απαιτητικό χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Εκείνο, ωστόσο, που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της έπειτα από 23 χρόνια, αλλά κυρίως η ατάκα ενός από τους κριτές, η οποία σήμερα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Πάνος Θεοφανέλλης, αξιολογώντας την παρουσία της, της είχε πει χαρακτηριστικά: «Παίζεις από το να είσαι η χειρότερη μέχρι το να φτάσεις ψηλά…». Μια φράση που, κοιτάζοντας κανείς την πορεία που ακολούθησε η Ελένη Χατζίδου, μοιάζει σχεδόν προφητική.