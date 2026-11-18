Μεγάλος ο ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη και το πρωί της Τρίτης. Ποιοι κέρδισαν τη μάχη; Το «Live You» κατέκτησε την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο του κοινού, σημειώνοντας ποσοστό 16,8% και αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους «Αταίριαστους», οι οποίοι ακολούθησαν με 16,6%.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκπομπές περιορίστηκε μόλις στις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, αποτυπώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό, την ώρα που το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα κατέλαβε την τρίτη θέση με 12,3%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, συγκεντρώνοντας 9,6%, ποσοστό που κατέγραψε και το «10 Παντού». Ακολούθησε η «Super Κατερίνα» με 8,9%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με 5,9% και το «Πρωίαν σε είδον» με 2,9%.

Διαφορετική ήταν η κατάταξη στο δυναμικό κοινό, όπου η Κατερίνα Καινούργιου κατέκτησε την πρωτιά με 11,2%, αφήνοντας πίσω της το «Live You», το οποίο συγκέντρωσε 9,8%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε το «Πρωινό» με 9,2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 8,7% και το «Χαμογέλα και Πάλι» 8,5%. Αισθητά χαμηλότερα βρέθηκαν ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με 5,1%, το «10 Παντού» με 3,8% και το «Πρωίαν σε είδον» με 3,3%.

Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης

Γενικό σύνολο

Live You 16,8%

Αταίριαστοι 16,6%

Το Πρωινό 12,3%

Χαμογέλα και Πάλι 9,6%

10 Παντού 9,6%

Super Κατερίνα 8,9%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα 5,9%

Πρωίαν σε είδον 2,9%

Δυναμικό κοινό

Super Κατερίνα 11,2%

Live You 9,8%

Το Πρωινό 9,2%

Αταίριαστοι 8,7%

Χαμογέλα και Πάλι 8,5%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα 5,1%

10 Παντού 3,8%

Πρωίαν σε είδον 3,3%