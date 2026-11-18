Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία το πρωί της Τετάρτης έφτασε στο σπίτι του αείμνηστου τραγουδιστή για να πακετάρει πράγματά του καθώς το Σαββατοκύριακο θα δώσουν τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη. Μαυροφορεμένη έφτασε στο σπίτι και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που την περίμεναν.

«Πώς να είμαι; Δεν έχει γίνει η μετακόμιση ακόμα, όχι. Μαζεύουμε σιγά σιγά». Όταν ρωτήθηκε ποιο αντικείμενο του αδελφού της έχει κρατήσει έδειξε ένα κομποσκοίνι που το φορούσε στο λαιμό της. «Ένα από τα κομποσκίνια του είναι, έχει πολλά ο Γιώργος». Όσο για τις εξελίξεις και το πόρισμα που ιατροδικαστή που έδειξε την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Τι να σας πω; Αυτά ήταν γνωστά τα περιμέναμε».

Και πρόσθεσε: «Σας εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να το κάνετε αυτό παιδιά, μέσα από την καρδιά μου. Μας συγκινεί η αγάπη του κόσμου και μας δίνει κουράγιο να ξέρετε. Πολύ δύσκολη μέρα για μένα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ»