Η σπουδαία ηθοποιός γιόρτασε την 33η επέτειο γάμου με τον σύζυγό της και του έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση. Είναι ακόμα ερωτευμένη και τον θαυμάζει πολύ! Σε ποστ της στο instagram έγραψε η Μισέλ Φάιφερ: «33 χρόνια γάμου! Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα».

Η Μισέλ Φάιφερ και ο Ντέιβιντ Ε. Κέλι γνωρίστηκαν το 1993, σε ένα ραντεβού στα τυφλά που είχε οργανωθεί από κοινούς γνωστούς τους. Παρότι η πρώτη τους συνάντηση δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης, η μεταξύ τους γνωριμία σύντομα μετατράπηκε σε μια ουσιαστική σχέση. Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Νοεμβρίου 1993, το ζευγάρι παντρεύτηκε, επιλέγοντας να κρατήσει τη ζωή του μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθεσίας της κόρης της, Κλόντια Ρόουζ, την οποία ο Κέλι αγκάλιασε ως μέλος της οικογένειάς τους. Το 1994 απέκτησαν και τον γιο τους, Τζον Χένρι.

Η Μισέλ Φάιφερ έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με θαυμασμό στον σύζυγό της, επισημαίνοντας τη σημασία που είχε για εκείνη η επιλογή ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό. Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Ε. Κέλι έχει διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στην αμερικανική τηλεόραση, υπογράφοντας δημοφιλείς παραγωγές όπως τα «Ally McBeal», «Big Little Lies» και «The Undoing».