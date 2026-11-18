Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Στάθης Μαντζώρος μετά από 17 μήνες νοσηλείας έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Ο ηθοποιός δεν μιλάει απλά αντιδράει σε ερεθίσματα και πρέπει άμεσα να μπει σε κέντρο αποκατάστασης. Η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση υγείας του συζύγου της.

«Ο Στάθης ξεπέρασε τη λοίμωξη που είχε τελευταία, σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη εδώ και 17 μήνες.

Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του όταν του μιλάω και όταν τον βάζω και ακούει και βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης».