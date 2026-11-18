Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει. Πρόσφατα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο με τον οποίο είναι μαζί 2,5 χρόνια αλλά κρατούσαν τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου, με όλα αυτά που έχω περάσει, να βρω έναν άνθρωπο, τέτοια ψυχή να πορευτώ μαζί», δήλωσε σε συνέντευξή της στον Χρήστο Κούτρα για το tlife. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όταν αγαπήσεις τα σκοτάδια του άλλου και ο άλλος αγαπήσει τα σκοτάδια σου, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Έχω βρει το σύμμαχό μου, στη ζωή. Δεν είναι μόνο για τις χαρές μου, θέλω στα δύσκολα να είναι εκεί».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια προσωπική λεπτομέρεια που αποκάλυψε για τον σύντροφό της, ο οποίος είναι δικηγόρος. Όπως ανέφερε, ο Θύμιος Φράγκος έχει γεννηθεί στις 12 Δεκεμβρίου, την ίδια ακριβώς ημερομηνία με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη.