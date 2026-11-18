Η κόρη της Μαρίας Κορινθίου και του Γιάννη Αϊβάζη, Ισμήνη έγινε 18 χρόνων. Η περήφανη μαμά δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε δύο τρυφερά λόγια.

«18! 18 χρόνια μαμά! 18 χρόνια στη ζωή μου, ήρθες και μου τα άλλαξες όλα. Χρόνια πολλά Ισμηνού μου. Να είσαι πάντα δυνατή, να μη λυγίζεις μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη συμβιβάζεσαι ποτέ με τίποτα λιγότερο από όσα αξίζεις. Κι εγώ εδώ, εκεί, πάντα δίπλα σου! Σ’ αγαπάω από εδώ ως τον ουρανό και ακόμα παραπέρα. 18.11.2008», έγραψε.

Σε περσινή συνέντευξή της η ηθοποιός είχε μιλήσει για την κόρη τους. «Το Ισμηνάκι μου τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια έχει βάλει τα όριά της. Και της το δίνω. Έχει απόλυτο δίκιο. Μοιάζει και σε μένα και στον Γιάννη».

Ο Γιάννης Αϊβάζης πριν από τρία χρόνια είχε αναφερθεί στη δύσκολη εφηβεία της κόρης του. «Έχουμε δύσκολη εφηβεία με την Ισμήνη. Είμαι δίκαιος μπαμπάς. Η Μαρία είναι πιο αυστηρή. Το έφερε το αγόρι στο σπίτι. Αντέδρασα όπως ένας νορμάλ άνθρωπος. “Κόβεις” από πάνω μέχρι κάτω, βλέπεις το τι συμβαίνει, ελέγχεις παρέες, πράγματα, και μετά το παίρνεις απόφαση και λες ότι το παιδί πρέπει να πάθει για να μάθει ή να μάθει, να προστατευτεί, για να μην πάθει».