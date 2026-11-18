Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ετοιμάζεται να γιορτάσει τα πρώτα Χριστούγεννα έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε πως φέτος ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου απέκτησε εντελώς διαφορετικό νόημα, καθώς αποφάσισε να τον πραγματοποιήσει μόνη της, μαζί με τη μικρή της.

Το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στις στιγμές που έζησε το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι της, περιγράφοντας πώς μια απλή χριστουγεννιάτικη συνήθεια μετατράπηκε σε μια πολύτιμη οικογενειακή ανάμνηση.

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια εμπιστευόταν τον στολισμό του δέντρου σε επαγγελματία διακοσμήτρια. Φέτος, ωστόσο, θέλησε να αναλάβει η ίδια τη διαδικασία, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της.

«Στόλισα χθες το δέντρο. Πέρυσι είχε έρθει η Δήμητρα εδώ που είναι διακοσμήτρια και μου το είχε φτιάξει πολύ ωραίο και την ευχαριστώ πολύ. Είχα το ίδιο και μου λέει, θα έρθω και φέτος να σε βοηθήσω. Και της λέω χθες, να σου πω, μην έρθεις, θα το προσπαθήσω μόνη μου να το κάνω με την Ξένια. Είχα στο ένα χέρι την Ξένια και στο άλλο έβαζα τα στολίδια για να το κάνουμε παρέα.

Ήταν από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές που έχω βιώσει. Αποφάσισα, θα το έχετε δει κι εσείς αυτό, κάθε χρόνο να κάνω το ίδιο δέντρο και να προσθέτω τα στολίδια. Κάθε στολίδι θα σημαίνει κάτι για μένα. Όλα μαγικά, είναι από τις πιο όμορφες στιγμές», ανέφερε.