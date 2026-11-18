Ο Θάνος Κιούσης ήταν καλεσμένος της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» το πρωί της Τετάρτης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διακοπή του τηλεπαιχνιδιού «5Χ5».

«Θα μπορούσε όντως να συνεχιστεί. Γιατί πέραν του ότι ήταν κάτι που άρεσε σε εμένα πάρα πολύ και θα μπορούσα να το κάνω, γιατί ξέρεις, άμα δε μου αρέσει και πολύ… Αρχίζεις και βαριέσαι, αρχίζει κρεμάει όλο αυτό, αλλά άρεσε και στον κόσμο πάρα πολύ και το βλέπω». Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση που εξακολουθεί να εισπράττει από τους τηλεθεατές, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημασία των ποσοστών τηλεθέασης, η καθημερινή επαφή με τον κόσμο τού δημιουργεί την αίσθηση πως το παιχνίδι είχε ακόμη δυναμική.

«Θα μου πεις πού το βλέπεις εσύ; Αφού στην τηλεόραση μιλάνε τα νούμερα. Ναι, αλλά εγώ που πηγαίνω να πάρω ψωμί το πρωί και όλοι με συναντάνε και μου λένε βρε αγόρι μου, γιατί, γιατί, γιατί; Για μένα είναι, ξέρεις, μια δικαίωση αυτό και είναι μια χαρά. Θα μπορούσα να το κάνω για χρόνια χωρίς να κουραστώ. Ναι, θα ήταν πολύ ωραία να συνεχιζόταν. Δεν είναι στο χέρι σου δυστυχώς να παίρνεις αποφάσεις και να λες τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει.

Ενώ υπάρχει συζήτηση, εσύ απλά δέχεσαι τις αποφάσεις και μένεις με αυτή την πικρία, όπως έμεινα και εγώ. Γιατί έλεγα ρε παιδιά, αφού μπορούμε να το σώσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, μπορούμε να το φτιάξουμε διαφορετικά. “Ε, όχι, έχουμε επιλέξει να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να βάλουμε κάτι άλλο”. Και παίρνει η μπάλα όχι μόνο εσένα, παίρνει μπάλα και άλλους».