Για την 13χρονη κόρη της, Εύα, αλλά και τη σχέση που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, μίλησε η Βάσω Λασκαράκη. Η ηθοποιός δήλωσε περήφανη για την επικοινωνία που έχουν ως γονείς, βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα το παιδί τους.

Η Βάσω Λασκαράκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και αναφέρθηκε στην κόρη της, η οποία βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της εφηβείας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ίδια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης διαχειρίζονται από κοινού τις ανάγκες της.

Η Εύα έκλεισε τα 13 της χρόνια και οι συζητήσεις γύρω από τις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία έχουν αρχίσει να απασχολούν τη μητέρα της. «Η Εύα είναι στο κατώφλι, έκλεισε τα 13. Της λέω: “Εγώ έκλεισα τα 47, οπότε σε νιώθω, γιατί τώρα θα περάσω κι εγώ τη δική μου εφηβεία, απλά για δεύτερη φορά”. Μιλάμε πολύ με το παιδί, την αφήνω εκείνη να ανοίξει την κουβέντα», αποκάλυψε.

Η καλή επικοινωνία με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η ηθοποιός μίλησε και για τη συνεννόηση που έχει με τον πρώην σύζυγό της, εξηγώντας πως, παρά τις διαφορετικές καθημερινότητες, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια ουσιαστική επικοινωνία για όσα αφορούν την κόρη τους.

«Προφανώς και δεν είναι εύκολο, αλλά εμάς μας ευλόγησε ο Θεός και έχουμε καλή επικοινωνία. Σε εμάς αυτό ήρθε πολύ σύντομα, ούτε εμείς το περιμέναμε ότι θα κάναμε τόσο γρήγορα “στην άκρη” για το καλό του παιδιού. Είμαι πολύ περήφανη για την τόσο καλή επαφή που υπάρχει μεταξύ μας γύρω από το παιδί. Δεν μπορώ να κλείσω ένα ταξίδι με την Εύα, χωρίς πρώτα να έχω ενημερώσει τον μπαμπά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θα ακολουθήσει η Εύα τα βήματα των γονιών της;

Η Βάσω Λασκαράκη ρωτήθηκε ακόμη αν θεωρεί πιθανό η κόρη της να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, καθώς μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με έντονη καλλιτεχνική παρουσία.

Όπως αποκάλυψε, η Εύα δείχνει ενδιαφέρον για τον χώρο, έχοντας ως βασικά ερεθίσματα τους γονείς και τους νονούς της, τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και τον Στέργιο Αντούλα. Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στο μέλλον.

«Λέει ότι της αρέσει, αυτές είναι οι προσλαμβάνουσες που έχει από εμένα, τον μπαμπά της και τους νονούς της. Είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει δοκιμαστεί σε κάτι. Θα προτιμούσα να κάνει κάτι άλλο, αλλά δεν θα μπω εμπόδιο. Ό,τι θέλει, θα είμαστε δίπλα της», κατέληξε.