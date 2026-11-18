Η Αφροδίτη Χρήστου εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια ως freelance permanent make-up artist. Δραστηριοποιείται στην Αθήνα, ενώ έχει αρκετές συνεργασίες και εκτός Αθηνών. Ασχολείται με το μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών, χειλιών και eyeliner, ενώ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του medical tattoo, έχοντας εξειδικευτεί στην Πολωνία από γιατρούς. Ειδικεύεται κυρίως στο καμουφλάζ δυσχρωμιών που σχετίζονται με τη λεύκη, καθώς και στην κάλυψη χειρουργικών ουλών, χρησιμοποιώντας ειδικές χρωστικές.

ΧΟΜΠΙ: Στον ελεύθερο χρόνο μου αγαπώ ιδιαίτερα τη γυμναστική δοκιμάζοντας διαφορετικά είδη άσκησης, ενώ ασχολούμαι και με το kick boxing.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ: Οσον αφορά τις νυχτερινές μου εξόδους, οι οποίες είναι πλέον σπάνιες, προτιμώ τα μπουζούκια, καθώς θεωρώ ότι αποτελούν ένα είδος διασκέδασης που κρατά ζωντανή την ελληνική νυχτερινή ζωή.

SOCIAL MEDIA: Μου αρέσει να παρακολουθώ περιεχόμενο στο TikTok και να ακολουθώ influencers, με ιδιαίτερη προτίμηση σε βίντεο που αφορούν τη μόδα, την ομορφιά, τον επαγγελματικό μου χώρο αλλά και το χιούμορ.