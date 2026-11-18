Ο Γρηγόρης Γκουντάρας λύγισε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Τι έκανε τον δημοσιογράφο να συγκινηθεί; Βλέποντας τα πλάνα από την κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του όταν πήγε να σβήσει φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι δεν άντεξε και συγκινήθηκε.

«Αυτή η βουβή πομπή εμένα με ανατριχιάζει. Κι επειδή λέμε, “ο ήρωας”, καμία οικογένεια δε θέλει να ακούει για ήρωες όταν δεν υπάρχει πόλεμος. Οι οικογένειες θέλουν τα παιδιά τους, τα παιδιά που πήγαν στη δουλειά τους, που πληρώνονται γι’ αυτό με πολύ λίγα χρήματα, να γυρίσουν σπίτι τους. Δεν υπάρχει ήρωας. Τι θα πει ήρωας; Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και να γυρίσει σπίτι του. Και σε λίγες ημέρες αυτός ο ήρωας θα ξεχαστεί και από εμάς και από όλους.

Το ξέρουμε πολύ καλά. Και δεν ήταν ένας ο ήρωας στην προκειμένη, ήταν δυο, που σημαίνει πολλά. Και δεν ήταν δυο από την αρχή του χρόνου, είναι έξι οι ήρωες. Έξι ήρωες γιατί; Έχουμε κάποιο πόλεμο; Γιατί αυτά τα παιδιά πάνε στη δουλειά τους και πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους, γιατί μια οικογένεια περιμένει; Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Το έχουμε βρει τώρα, ήρωας. Γιατί να μην πάει σπίτι του αυτός ο άνθρωπος;».