Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογεί στην υπόθεση του αδόκητου χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη το πολυαναμενόμενο πόρισμα του Τμήματος Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς «δείχνει» την προποφόλη ως την ουσία που προκάλεσε τον θάνατο του αξέχαστου τραγουδιστή μέσα στο «ιατρείο του τρόμου» επί της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, τον περασμένο Σεπτέμβριο!

Από τη Μαρία Μεϊμάρη

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν οκτώ συν μία ουσίες, και συγκεκριμένα προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη (χρησιμοποιείται ως αντίδοτο της μιδαζολάμης), κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη (μεταβολίτης της κοκαΐνης), ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, λιδοκαΐνη και ακόμα μία ουσία. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου του τραγουδιστή φέρεται ότι προσδιορίζεται η προποφόλη, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών ως ο βασικός «ύποπτος» για τον χαμό του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πόρισμα των τουλάχιστον 30 σελίδων του ΑΠΘ συνοδεύεται από σχετική βιβλιογραφία για θανάτους ανθρώπων από τη χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας, η οποία θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχείας δράσης (με ταχεία έναρξη και ταχεία κάθαρση), που οδηγεί σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης και σε έλλειψη μνήμης. Ανάμεσά τους και ο «βασιλιάς της ποπ» Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έχασε τη ζωή του από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη, ύστερα από επιβαρυντική παράλληλη επίδραση βενζοδιαζεπινών.

Το εν λόγω πόρισμα διαβιβάστηκε στις ανακριτικές Αρχές χθες, περισσότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Η δε διαδικασία των τοξικολογικών εξετάσεων ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, με τους καλά γνωρίζοντες να τονίζουν ότι δόθηκε προτεραιότητα στην υπόθεση λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει. Η έρευνα, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται να προστεθούν νέα στοιχεία στη δικογραφία, ενώ εκκρεμεί η απάντηση των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της 56χρονης «ψευτογιατρού» Ιωάννας Γάκα και του παθολόγου συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε ότι η προποφόλη είναι φάρμακο γενικής αναισθησίας, η χορήγηση του οποίου απαιτεί αυστηρό έλεγχο της δοσολογίας και του ρυθμού από εξειδικευμένο επιστήμονα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει άπνοια, δηλαδή διακοπή της αναπνοής, αλλά και καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, τόνισε ότι ορισμένες από τις υπόλοιπες ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του αδικοχαμένου καλλιτέχνη ενδέχεται να επαύξησαν τη δράση της προποφόλης. Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της υπόθεσης θα έχουν, επίσης, οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι γιατροί όταν εκδηλώθηκε η άπνοια. Ο γνωστός ιατροδικαστής επεσήμανε ότι η προποφόλη δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από την αναισθησία, κάτι που, όπως εκτίμησε, δεν αφήνει περιθώρια για ισχυρισμούς περί διαφορετικής χρήσης. Επιπλέον, ανέφερε ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας, όπως και η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία του εντέρου, πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Οπως εξήγησε, «απαγορεύεται σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, να γίνεται χρήση τέτοιων ουσιών», προειδοποιώντας ότι η μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα. Για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου αναμένονται τα ιστοπαθολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί συνήθως περισσότερο από έναν χρόνο. Ωστόσο, εκτίμησε ότι, λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα των διώξεων, οι διαδικασίες ενδέχεται να επιταχυνθούν. Όπως ανέφερε ο κ. Γαλεντέρης, πιθανόν να υπάρξουν απαντήσεις ακόμη και μέχρι τον επόμενο μήνα, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα το ακριβές χρονοδιάγραμμα.