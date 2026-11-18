Φανερά εξοργισμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν η Σίσσυ Χρηστίδου. Τι συνέβη και ξέσπασε η παρουσιάστρια;

Την έντονη αγανάκτησή της εξέφρασε για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν σε ειδικό σχολείο στις Αχαρνές, το οποίο αναγκάζεται να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας της παρουσίας τρωκτικών. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την οργή της για την κατάσταση, επισημαίνοντας τόσο τους κινδύνους για την υγεία των μαθητών όσο και την αδυναμία των αρμόδιων να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. «Η αλήθεια είναι πως είναι ντροπή, παιδιά! Είναι ντροπή αυτό το πράγμα». Στη συζήτηση παρενέβη ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μπολάκης, ο οποίος σχολίασε την κατάσταση κάνοντας έναν παραλληλισμό με το γνωστό λογοτεχνικό έργο «Άνθρωποι και ποντίκια».

«Μου θυμίζει το μεγάλο μυθιστόρημα και θεατρικό έργο που έγινε πολλά χρόνια μετά, το “Άνθρωποι και ποντίκια”, εδώ είναι… παιδιά και ποντίκια, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. 70 χρόνια μετά απ’ όταν γράφτηκε το μυθιστόρημα», σημείωσε. Η παρουσιάστρια επανήλθε αμέσως, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς τις ακατάλληλες σχολικές υποδομές, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία.

«Και επικίνδυνο, παιδιά, είναι επικίνδυνο. Είναι εξοργιστικό, εξοργιστικό! Κάθε χρόνο, είτε ένα σχολείο δεν έχει θέρμανση και δεν μπορούν τα παιδιά να διδαχτούν, άλλο σχολείο έχει ποντίκια… Και ειδικά όσον αφορά την ειδική αγωγή, που είμαστε ήδη, ως κράτος, ελλιπείς στην ειδική αγωγή, να έχουν και ποντίκια, να κολλάνε ασθένειες. Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει το 2026 προς 2027. Και ότι “κόψτε το λαιμό σας” στους γονείς. Δηλαδή, ναι, όντως έχει ποντίκια, κρατήστε τα παιδιά σπίτι», είπε.