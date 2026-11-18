Με ιδιαίτερα αιχμηρές ατάκες σχολίασε ο Κώστας Ραπτόπουλος τη φημολογούμενη νέα σχέση του Πέτρου Κωστόπουλου, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει κοντά με την 31χρονη Μαριαλένα Βούλγαρη. Ο γνωστός αθλητικογράφος επιστράτευσε το χιούμορ, αλλά και αρκετές καυστικές αναφορές, απαντώντας σε όσους αφήνουν υπονοούμενα για τα κίνητρα της νεαρής γυναίκας.

Η συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή του 72χρονου παρουσιαστή ξεκίνησε μετά την αναφορά της Ζήνας Κουτσελίνη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η Μαριαλένα Βούλγαρη, η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο reality «TV Queen», φέρεται να είναι η νέα σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου.

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«Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο Μεγάλο Παζάρι, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για τα χρήματα και οι ατάκες για τον Κωστόπουλο

Ο Κώστας Ραπτόπουλος επέλεξε να τοποθετηθεί μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, βάζοντας στο στόχαστρο όσους υποστηρίζουν ότι η διαφορά ηλικίας και η οικονομική κατάσταση του Πέτρου Κωστόπουλου αποτελούν στοιχεία που συνδέονται με τη νέα γνωριμία.

Η πιο χαρακτηριστική του ατάκα αφορούσε ακριβώς τα οικονομικά του παρουσιαστή. «Δεν μπορείτε να του πείτε του Κωστόπουλου ότι να έρχεται η μικρή για τα λεφτά! Ποια λεφτά; Ποια λεφτά; Τα κοινόχρηστα δεν έχει να πληρώσει πριν από μερικά χρόνια», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν βρίσκεται στην οικονομική κατάσταση που κάποιοι ενδεχομένως φαντάζονται.

Στη συνέχεια, πέρασε στην εμφάνιση και τη φυσική κατάσταση του 72χρονου, τονίζοντας ότι γυμνάζεται, κάνει βάρη και διατηρεί ένα σώμα που, κατά την άποψή του, προκαλεί ζήλια. Μάλιστα, αστειεύτηκε με τις ικανότητές του στο μποξ, λέγοντας πως ο Κωστόπουλος δεν γνωρίζει πυγμαχία, αλλά ο ίδιος θα μπορούσε να του μάθει.

Δεν έλειψαν και τα πικάντικα σχόλια για την εμφάνιση της Μαριαλένας Βούλγαρη, με τον Ραπτόπουλο να κάνει μια ιδιαίτερα τολμηρή και σεξουαλικά φορτισμένη αναφορά στα πόδια της. Παράλληλα, επιστράτευσε τον Βασίλη Μπισμπίκη για μια χιουμοριστική σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Ο αθλητικογράφος επανήλθε στο οικονομικό ζήτημα, λέγοντας ότι ο παρουσιαστής έχει χάσει την περιουσία του και έχει μείνει χωρίς χρήματα, προσθέτοντας ωστόσο ότι πλέον έχει καταφέρει να τακτοποιήσει την κατάστασή του.

Κλείνοντας το βίντεό του, επέστρεψε στο πείραγμα για την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του Κωστόπουλου, εκφράζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τον θαυμασμό του για τη νέα του γνωριμία και τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.