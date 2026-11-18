Μια έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να απαντά σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος στον συνομιλητή της, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ. Η δημοσιογράφος ήρθε σε λεκτική σύγκρουση με τον Δημήτρη Πάκο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρισκόταν και ο αστυνομικός συντάκτης του σταθμού, Θεοδόσης Πάνου. Το θέμα αφορούσε τα περιστατικά έντασης ανάμεσα σε αστυνομικούς και πολίτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η συζήτηση άρχισε να ανεβάζει θερμοκρασία, καθώς ο Δημήτρης Πάκος απευθυνόταν στους δημοσιογράφους με έντονο και επιτακτικό τρόπο. Η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε, θεωρώντας ότι ο διάλογος έπρεπε να διεξάγεται με διαφορετικούς όρους.

Η ατάκα της δημοσιογράφου που ανέβασε τους τόνους

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της και, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρατήρηση.

«Όταν θα βγαίνετε στον ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα σε αυτή την εκπομπή, να αποφεύγετε το επιτακτικό ύφος. Εδώ δεν είναι ούτε πορεία, ούτε είστε με τα γκλοπ. Κάνουμε πολιτισμένη συζήτηση και έχετε τον χρόνο πάντα να απαντάτε».

Ο Δημήτρης Πάκος θέλησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στους συνομιλητές του, αποδίδοντάς τον στις διακοπές που, όπως υποστήριξε, δεχόταν κατά τη διάρκεια της κουβέντας.

«Από κοντά είμαι καλύτερος. Από μακριά δεν ακούω, οπότε αφού διακόπτομαι, μιλάω έτσι», απάντησε χαρακτηριστικά.