Μια υπόθεση παράνομης καταγραφής προσωπικών στιγμών, με καταγγελία για χρήση κρυφής κάμερας και αποστολή αποσπάσματος από το επίμαχο βίντεο, απασχολεί τη Δικαιοσύνη. Πρωταγωνίστρια είναι η Νικολέτα, μοντέλο που προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας πρώην σύντροφό της για την καταγραφή της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η γνωριμία τους έγινε στην Αθήνα πριν από περίπου επτά χρόνια. Ακολούθησαν αρκετοί μήνες επικοινωνίας, μέχρι που η ίδια αποφάσισε να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να τον συναντήσει. Τότε ο άνδρας δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον χώρο της ένδυσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο κατάστημά του, οι δυο τους ανέβηκαν στο γραφείο του, το οποίο βρισκόταν στον όγδοο όροφο του κτιρίου. Εκεί, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ήρθαν σε ερωτική επαφή, χωρίς η Νικολέτα να γνωρίζει ότι οι κινήσεις τους καταγράφονταν από κρυφή κάμερα.

Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είχε ρωτήσει ευθέως τον άνδρα εάν υπήρχε κάμερα στον συγκεκριμένο χώρο. Εκείνος φέρεται να την είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπήρχε τέτοιος εξοπλισμός.

Το μήνυμα στο Instagram που την οδήγησε στην αστυνομία

Η σχέση τους δεν κράτησε. Μερικούς μήνες αργότερα, μετά τη διακοπή της επικοινωνίας τους, την οποία η ίδια αποδίδει στην πιεστική συμπεριφορά του άνδρα, ήρθε αντιμέτωπη με μια εξέλιξη που την αναστάτωσε.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έλαβε μήνυμα από φίλο του πρώην συντρόφου της. Μαζί με ειρωνικά και προσβλητικά σχόλια υπήρχε στιγμιότυπο από το βίντεο που είχε καταγραφεί στο γραφείο, γεγονός που την έκανε να αντιληφθεί ότι οι προσωπικές της στιγμές είχαν διαρρεύσει σε τρίτο πρόσωπο.

Η Νικολέτα διατήρησε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και απευθύνθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καταθέτοντας μήνυση.

Η ποινή των δύο ετών και η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό

Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης. Η δικαστική διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό.

Η δικηγόρος της Νικολέτας, Έλενα Νικολάου, εξήγησε ότι για την εξέταση της υπόθεσης εφαρμόζεται η αρχή του ευμενέστερου νόμου. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε το 2019, καθώς τότε δεν είχαν ακόμη θεσπιστεί οι αυστηρότερες ποινές και οι κακουργηματικές διατάξεις που εισήχθησαν με τη νομοθετική παρέμβαση του 2022.

Για τη Νικολέτα, η περιπέτεια είχε σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της. Όπως έχει περιγράψει, το πρώτο διάστημα βίωσε έντονη ψυχολογική πίεση, με καθημερινό κλάμα, επισκέψεις σε ψυχίατρο και μεγάλη δυσκολία να εμπιστευτεί ξανά άνδρες.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση της υπόθεσης επηρέασε την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση. Η ίδια και η δικηγόρος της επιχειρούν να ενθαρρύνουν άλλες γυναίκες που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα περιστατικά να μιλήσουν ανοιχτά και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.