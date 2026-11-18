Η «Espresso» στον «πλανήτη της διασκέδασης» σε συνεργασία με τη Feel Famous

Κρεσέντο

Προσοχή, εύθραυστο υλικό! Ενα ξεχωριστό πάρτι με την ονομασία Fragile (εύθραυστο) διοργάνωσε το Κρεσέντο, στο Περιστέρι, την Κυριακή και εμείς, μόλις μάθαμε για σπασμένα πιάτα, νταούλια και όμορφες παρουσίες, κατευθυνθήκαμε στα δυτικά για να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι αν όντως επικρατεί κρεσέντο ανεβασμένης διάθεσης! Η βραδιά όντως κύλησε σούπερ, ενώ όταν έσκασε μύτη και ο Μάρκος Σεφερλής για να διασκεδάσει, πήρε το μικρόφωνο και έγινε πανζουρλισμός!

Φωτογράφος: Δημήτρης Βολάρης

Rohas Athens

Μπορεί οι ποδοσφαιρόφιλοι να ξέρουν τους «φούριας ρόχας», όπως αποκαλείται η Εθνική Ισπανίας, όμως οι Αθηναίοι έχουν το δικό τους… Rohas, που έχει μπει με φούρια στα δρώμενα της διασκέδασης! Και καθότι live stage, το συγκρότημα 1550 έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο opening night του μαγαζιού στο κέντρο της Αθήνας (πίσω από το Χίλτον), με τον Γιάννη Ζουγανέλη να είναι ανάμεσα στους θαμώνες -μάλιστα, υπέκυψε στον πειρασμό να πιάσει το μικρόφωνο!

Φωτογράφος: Ζωή Βατούση

Scandalo club

Τι και αν τις ειδήσεις των καναλιών μονοπωλούν πάσης φύσης σκάνδαλα; Στο σημερινό «δελτίο διασκέδασης» της στήλης το ρεπορτάζ του nightlife καλύπτει με φωτογραφικά ντοκουμέντα το Scandalo που… ξέσπασε στο Περιστέρι, βάζοντας φωτιά στη σαββατιάτικη διασκέδαση!

Φωτογράφος: Ντίνος Βολάρης